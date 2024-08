Na fintech da família da Gol, passagem paga com Pix tem uma milha por real

A estratégia de dar milhas para pagamentos no Pix, na razão de uma por cada real gasto, ou seja, maior que nos cartões de crédito - que costuma ser de duas ou no máximo três milhas, mas por dólar gasto -, é uma das novas ofensivas da fintech, que a companhia prefere chamar de “fintravel”, e prepara produtos agora com foco em crédito.

“Nosso propósito é fazer a pessoa viajar”, conta o CEO da PaGol, Ravel Lage. Por isso, na fintech, quem deixar o dinheiro depositado na conta digital não recebe um porcentual do CDI, como em outros bancos tradicionais ou digitais. Mas em milhas. A razão é uma milha por dia útil a cada R$ 200,00 deixados na conta. Ou se a pessoa optar por assinar um serviço chamado Turbo Milhas, que tem uma mensalidade de R$ 39,90, é uma milha a cada R$ 75 em depósito. A fintech tem clientes que deixam somas grandes só para conseguir mais milhas. Um deles, um coreano, costuma usar as milhas ganhas com seus depósitos para viajar anualmente a Seul.

Recompensa para quem paga boletos

Quem paga boletos no banco digital também recebe milhas, independente do valor da despesa. São 10 milhas por boleto pago na fintech (100 para clientes Turbo), com a limitação de cinco boletos por mês. O uso do cartão de débito do banco também dá milhas por cada gasto. E os novos produtos que forem aparecendo, vão ter a mesma estratégia, ressalta Lage.

Pelos cálculos do CEO da PaGol, quem deixar entre R$ 1 mil e R$ 2 mil depositados e pagar cinco boletos a cada mês, já teria por volta 12 a 15 mil milhas por ano, suficientes para uma viagem mais curta grátis, como de São Paulo para o Rio ou Belo Horizonte.