Oi confirma que estuda possibilidade de levantar R$ 1,5 bilhão

“O plano de recuperação já previa que, se fechássemos essa operação sem caixa, a possibilidade de levantarmos R$ 1,5 bilhão. Então, estamos estudando, obviamente, as necessidades ao longo deste ano e do próximo”, afirmou ela, durante teleconferência com investidores e analistas.

No fim de outubro, a Coluna do Broadcast já havia antecipado que a Oi havia começado a buscar um novo financiamento no valor de R$ 1,5 bilhão para dar um respiro ao caixa, após o seu plano de recuperação não andar como inicialmente esperado.

Empresa negocia com instituições

A Coluna apurou que as conversas para levantar recursos envolvem os bancos Citi e Houlihan Lockey, e a assessoria financeira Moelis. Esta última com o papel de atrair fundos de investimento dispostos a fazer aportes de recursos. A Houlihan também representa os credores que têm títulos de dívida emitidos no exterior pela tele, os chamados bondholders.

Na teleconferência desta quinta-feira, a diretora da Oi não citou nomes de parceiros com os quais mantém tratativas. Sales acrescentou que a companhia está tocando outras iniciativas para preservar o caixa, como redução de custos e recuperação de valores atrasados, bem como renegociação de prazos com credores.