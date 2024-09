Orizon faz contrato com Estre rumo à liderança da oferta de gás renovável

O CEO da Orizon, Milton Pilão, estima que a capacidade de geração de biometano da BioE será ampliada de 17% a 20% com a conclusão das duas novas plantas, somada a outras ainda em fase de construção da empresa e que se beneficiam do biogás de seus 17 aterros.

A visão de Pilão é de uma demanda grande para o gás natural renovável entre empresas diversificadas. Ao contrário do gás natural fóssil, o renovável não tem seu custo atrelado à ao dólar e ao preço internacional do petróleo. “A oferta de gás natural renovável responde somente por 1% do consumo do gás natural”, disse.

Operação deve começar em 2027

A expectativa é que as plantas estejam operacionais em 2027. O investimento a ser feito não é revelado por Pilão, mas analistas do Santander calculam que a Orizon irá investir recursos da ordem de R$ 380 milhões. Analistas do Itaú BBA preveem que o Ebitda (resultado operacional) da empresa subirá em R$ 125 milhões anualmente a partir do início da operação das plantas, considerando as condições atuais de preço e geração estimada pela Orizon, de 170 mil metros cúbicos ao dia a partir delas. Em 2023, o Ebitda ajustado da Orizon somava mais de R$ 300 milhões.

Embora não revele o investimento, Pilão afirma que a empresa vai captar recursos no futuro por meio das novas debêntures de infraestrutura, em que o benefício fiscal é do emissor. “Temos posição sólida de caixa, parte virá de equity e temos fontes de financiamento”, disse.