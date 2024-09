Pedidos de recuperação judicial sobem e se aproximam do recorde de 2016

Ontem, 18, a Agrogalaxy, grupo varejista de insumos agrícolas, anunciou que recorreu à Justiça para se proteger dos credores e se tornou um dos grandes casos deste ano, ao lado de Gol, Coteminas e a rede de supermercados Dia.

Em agosto, isoladamente, foram 238 pedidos registrados, um aumento de 76,3% em comparação com o mesmo mês de 2023, e o segundo maior número para o mês da série histórica, iniciada em 2005. São entre as pequenas empresas, que muitas vezes estão no entorno das maiores companhias, que os números de pedidos se aglomeram. Em agosto, eles somaram 183.

O juro elevado pesa no custo do crédito e dificulta o pagamento de dívidas pelas empresas, diz o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Paralelamente, essas empresas, especialmente as menores, ressentem-se da inadimplência de seus consumidores e da dificuldade de acesso ao crédito. O setor de serviços liderou o volume de pedidos feitos em agosto.