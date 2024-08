Plataforma de investimentos do Itaú vai abrir contas para não correntistas

'O Íon proporciona uma experiência imersiva única no universo de investimentos', diz Carlos Constantini, do Itaú Foto: Werther Santana/Estadão

O Íon, plataforma de investimentos do Itaú Unibanco voltada a pessoas físicas, vai passar a abrir contas para não correntistas do banco. A nova porta de entrada levará o conglomerado da defesa ao ataque no mercado de investimentos, colocando-o no espaço que plataformas como a XP disputam ao receber um novo cliente diretamente com a conta de investidor.

PUBLICIDADE Lançado em 2020, o Íon estava disponível apenas para correntistas do Itaú até aqui. Neste período, recebeu os cadastros de 200 mil não correntistas interessados em abrir uma conta, de acordo com a instituição. O Íon tem hoje 160 mil usuários ativos, que acessam a plataforma todos os meses. A marca foi a resposta do Itaú ao avanço de corretoras digitais, como a XP, em que o banco chegou a ter participação estratégica. Atualmente, o Íon tem mais de 200 funcionalidades voltadas para investimentos, de renda fixa e variável. São mais de 3.000 ativos, sendo que o modelo é o de prateleira aberta, ou seja, inclui produtos do Itaú e de terceiros. Ferramentas digitais O banco oferece ainda ferramentas digitais de assessoria, como diagnóstico de carteira e projeção de rentabilidade, além de um agregador que consolida as informações das carteiras que os clientes mantêm em 12 instituições financeiras. “O Íon proporciona uma experiência imersiva única no universo de investimentos, trazendo uma jornada completa que passa por conteúdo, produto, ferramentas e uso de inteligência artificial para ajudar os investidores a tomar as melhores decisões, de forma personalizada e extremamente intuitiva”, diz o diretor de Wealth Management & Services do Itaú, Carlos Constantini.

Após avançarem no mercado de investimentos atraindo clientes que antes aplicavam através dos bancos, as marcas digitais tentam fidelizá-los através de produtos como conta digital e cartão de crédito. Diante disso, os bancos têm fortalecido as áreas de investimentos para evitar a perda da chamada “principalidade”, que é a concentração da vida financeira do cliente em suas plataformas.

Mais de 2 mil especialistas

O investimento não fica restrito à tela do celular. No caso do Íon, além do aplicativo, o Itaú criou uma estrutura de assessoria humana, que inclui mais de 2.000 especialistas contratados pelo banco, e 129 escritórios exclusivos espalhados pelo País.

Enquanto no segmento de cartões o banco está migrando os clientes não correntistas dos aplicativos dedicados para a plataforma principal, em investimentos a estratégia é fortalecer o Íon justamente para também conversar com o público externo. Neste mês, o aplicativo passou a atender também aos clientes da Itaú Corretora em dispositivos móveis.





