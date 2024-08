Pouco alavancada, Sabesp começa a buscar recursos com emissão de R$ 2,5 bi

O anúncio de segunda-feira, 26, foi lido como o início do avanço da concessionária atrás de recursos para fazer frente à necessidade de R$ 70 bilhões em investimentos que conduzirão à universalização dos serviços de água e esgoto no Estado de São Paulo. Universalização até 2029, em vez de 2033, como determina a lei.

Caso não consiga atingir a meta em cinco anos, a empresa de saneamento terá punições e será obrigada a reduzir os dividendos pagos aos acionistas. Para isso, a Equatorial, nova acionista de referência da companhia e com ampla bagagem neste tipo de operações, usará a baixa alavancagem da empresa de saneamento para fazer dela uma plataforma de captações.

Comparação

No segundo trimestre, o índice medido pela relação entre geração de caixa e dívida era de 1,53 vez. Na emissão autorizada pelo conselho, a Sabesp pagará CDI mais 0,30% ao ano. Para efeito de comparação, em junho, a Aegea Saneamento anunciou a emissão de R$ 750 milhões em debêntures pagando CDI mais até 2,75%. Presente em mais de 500 cidades, a Aegea está mais alavancada. No balanço do segundo trimestre, a relação entre dívida líquida e geração de caixa da empresa estava em 2,47 vezes.