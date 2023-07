Preço médio das passagens aéreas cai 10% no primeiro semestre, mostra levantamento

Em 2019, antes da pandemia, a tarifa média nacional era de R$ 688,67 Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

A antecipação da compra de passagens pelas empresas fez o preço médio das viagens áreas cair até agora este ano em relação a 2022, segundo levantamento da agência de viagens Tour House. O preço médio das passagens nacionais ficou em R$ 1,2 mil no primeiro semestre, um recuo de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A redução já vinha aparecendo no acompanhamento mensal. Em maio, a média foi de R$ 1.190,00, uma queda de 20% sobre o mesmo mês de 2022, segundo dados da Tour House Corporativo. Em junho, a tarifa média ficou em R$ 1.280,00, com uma redução semelhante à registrada em maio, de acordo com a agência.

Ao mesmo tempo, 41% das empresas consultadas informaram compra de passagens com mais de 21 dias de antecedência, contra 32% em 2022. Segundo a Tour House, foram analisadas as compras de mais de 300 empresas nos últimos dois anos, num total de 350 mil transações.

Preço ainda supera patamar de 2021

O preço médio das passagens recua agora depois de ter dado um salto no ano passado, mas ainda é bastante superior ao registrado em 2021. De acordo com a Tour House, em 2021 a tarifa média estava em R$ 995,80, e saltou para R$ 1.340 em 2022, um avanço de 34%. No ano passado, conforme a empresa, as passagens foram os itens que mais encareceram as viagens.

Em 2019, antes da pandemia, a tarifa média era de R$ 688,67, e 39% das empresas diziam comprar com mais de 21 dias de antecedência. Contribuíram para a variação de lá para cá, segundo a agência, a valorização do dólar, o aumento do preço do petróleo e a demanda.

Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 20/07/23, às 15h47.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.