Procura por galpões logísticos acelera e atinge pico em dois anos

A quantidade de áreas locadas (absorção bruta, no jargão) no segundo trimestre foi de 672 mil m², aumento de 84% na comparação com os mesmos meses do ano passado. Já no primeiro semestre, as locações totalizaram 1,075 milhão m², avanço de 19% na mesma base de comparação anual. Já o saldo entre áreas alugadas e devolvidas(absorção líquida) chegou a 483 mil m² no trimestre, crescimento de 75%, e 758 no semestre, alta de 19%.

Os maiores negócios foram fechados pelo Mercado Livre, que locou 111 mil m² da GLP, em Guarulhos, e pela Shopee, que arrematou 70 mil m² também da GLP, em Cajamar. “Para variar, o comércio eletrônico ganhou novamente como o maior demandante por mais um trimestre”, disse a líder de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Newmark, Mariana Hanania.

As varejistas têm apresentado um apetite grande por novos centros de armazenagem e distribuição, o que se intensificou com a chegada das empresas asiáticas, que miram a liderança do segmento, apontou Mariana. A Shopee, por exemplo, já ultrapassou a Amazon em quantidade de galpões.

Por sua vez, as varejistas já estabelecidas por aqui têm buscado defender suas posições, considerando ainda que outras empresas estão desembarcando no Brasil, como é o caso da chinesa Temu, que abriu seu site local recentemente. “Todos os e-commerce estão na corrida para garantir a melhor posição em relação aos novos entrantes”, apontou a executiva da Newmark.