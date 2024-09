Produtos de gestão de risco lideram negócios ‘além cartão’ da Visa no País

A área que a Visa denomina de serviços de valor agregado (VAS, na sigla em inglês) tem cerca de 250 produtos, que vão da aceitação de pagamentos online a mecanismos de controle de fraudes financeiras. O pacote inclui também produtos de Open Banking, segmento em que a companhia fez a aquisição da europeia Tink em 2021.

Em 2023, a companhia faturou US$ 7 bilhões em todo o mundo com estes produtos, contra uma receita total de US$ 32,7 bilhões. No segundo trimestre deste ano, o segmento chegou a um pedaço de 24% do negócio da companhia.

O vice-presidente de Novos Negócios da empresa no Brasil, Eduardo Abreu, diz que estes produtos são uma forma de agregar valor às operações com cartões. O setor de meios de pagamento corre para buscar novas avenidas de crescimento diante da expectativa de que a migração dos pagamentos em dinheiro vivo para os meios eletrônicos esteja próxima da saturação.