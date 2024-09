Rede de minimercados brasileira expande para a Colômbia após joint venture

O processo de internacionalização da marca se tornou possível após uma joint venture da SmartStore Brasil com a colombiana Cerkatti, também especializada em minimercados.

No Brasil, a SmartStore conta com 1,7 mil lojas em condomínios e empresas. O faturamento da rede em 2023 foi de R$200 milhões e a expectativa é de crescimento superior a 50% em 2024, já contando com os estabelecimentos a serem abertos na Colômbia. A SmartStore também tem quatro lojas na Flórida, nos Estados Unidos, com a previsão de inaugurar 120 novas unidades até 2025.

A proximidade do consumidor tem sido uma avenida de crescimento também para redes tradicionais, como o Grupo Pão de Açúcar (GPA). Os formatos menores, com baixo custo de investimento para abrir novas lojas e com margens mais altas tem crescido. Nos 12 meses até o segundo trimestre desse ano, o GPA inaugurou 47 novos pontos no formato proximidade, 39 do Minuto Pão de Açúcar e oito do Mini Extra.