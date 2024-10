Tabas, startup de locação de imóveis, muda modelo de negócios

'O cliente que precisa locar um apartamento mobiliado com flexibilidade não estava sendo servido', diz Leonardo Morgatto, um dos fundadores da Tabas Foto: Divulgação/Tabas

Em apenas quatro anos de operação, a startup Tabas foi fundada no Brasil, vendida para investidores estrangeiros, mudou o modelo de negócios, comprou briga com os antigos clientes e multiplicou o faturamento. Em meio aos altos e baixos, a empresa chegou ao posto de uma das maiores operadoras de imóveis residenciais para locação no País, com apartamentos sob sua administração em São Paulo, Rio, Brasília e Cidade do México.

PUBLICIDADE A Tabas foi fundada em 2020 pelos sócios Leonardo Morgatto e Simone Surdi com um projeto baseado em firmar contratos de longo prazo de locação de apartamentos, reformar, decorar e sublocar por dias ou meses, só que a valores bem maiores. “Tivemos percepção de que o cliente que precisa locar um apartamento mobiliado com flexibilidade não estava sendo servido”, conta Morgatto, em entrevista à Coluna. O negócio começou a crescer e chamou atenção da americana BlueGround, que atua neste ramo em 22 países. Inicialmente, a multinacional participou de uma injeção de capital de US$ 14 milhões na startup brasileira e, em 2022, acertou a sua compra. A operação não teve pagamento em dinheiro. Ela ocorreu por entrega de ações e assunção das dívidas da startup. Acordos são feitos com donos de prédios inteiros Mais recentemente, a nova gestão decidiu deixar para trás o modelo original de operação por entender que as margens de lucro estavam muito comprimidas. O negócio exigia muito investimento na largada para a reforma e a decoração das residências, o que ficou inviável com o ciclo de subida dos juros no País. “A gente levantou muita dívida, e a margem começou a ficar muito apertada porque a taxa de juros aumentou”, diz. A decisão foi passar a firmar parcerias com empresas proprietárias de prédios inteiros, que assumem a preparação dos apartamentos, enquanto a startup atua na publicidade, locação, manutenção e serviços em troca de uma porcentagem do aluguel. Hoje a Tabas atende empresas como a Brookfield, Pivo e Six Stays, totalizando 2,3 mil apartamentos no portfólio.

Publicidade

O faturamento acumulado dos últimos 12 meses até agosto atingiu a marca de R$ 200 milhões, o dobro do período anterior. Para os próximos 12 meses, Morgatto vê espaço pra alcançar entre 4,5 mil e 5,0 mil apartamentos no portfólio, com faturamento beirando os R$ 500 milhões.

“Tem muita gente investindo nos prédios, mas são poucos os operadores da locação. Do jeito que o mercado está crescendo e acionando a Tabas, acredito que também vamos crescer bastante”, estima. Outro diferencial, segundo ele, é a tecnologia cedida pela BlueGround para automatizar a gestão dos apartamentos, manutenção, locação e precificação variável conforme a procura. Essas ferramentas permitem ao grupo adicionar apartamentos ao portfólio de forma rápida, sem necessidade de inchar o quadro de funcionários na mesma proporção.

A Tabas quitou a totalidade das suas dívidas de ordem financeira este semestre, no valor de R$ 46 milhões, e passou a dar lucro. “Tínhamos um custo de dívida alto. Ao quitar, chegamos à geração de caixa positiva e lucro líquido desde o mês passado”.

Negócio é alvo de ações por falta de repasse de aluguéis

A mudança no modelo de negócios, porém, abriu disputas na justiça com as pessoas físicas que cederam seus apartamentos para a plataforma reformar e sublocar. A empresa é alvo de processos de mais de 60 proprietários que não receberam aluguéis de imóveis em São Paulo. Ao todo, o valor está perto de R$ 2 milhões, segundo a advogada que representa os proprietários. A Polícia Civil de São Paulo passou a investigar o caso.

A Tabas ainda tem cerca de 500 contratos junto a pessoas físicas. Esse montante já foi superior a 1 mil, mas e empresa passou a fazer rescisões ao decidir mudar o modelo de negócio para prédios inteiros. Agora, a startup defende que haja um desconto do valor da mobília colocada nos imóveis devolvidos aos proprietários.

Publicidade

“Estamos devolvendo aqueles apartamentos que não queremos mais manter no portfólio”, disse o fundador. “Nós investimos muito em cada unidade. E tem cláusula que prevê retorno do investimento, mas muitas vezes não se consegue chegar a um acordo”, justifica.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 04/10/2024, às 17h55.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.