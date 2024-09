Veedha Investimentos expande ‘multi family office’ e quer chegar a R$ 2 bi na área até o fim do ano

Da esq. p/ dir., Hugh Harley (CEO da Aurum), Renato Widmer (CIO da Aurum), Rogério Pereira (sócio da Aurum) e Rodrigo Marcatti (CEO da Veedha) Foto: Divulgacao/Veedha Investimentos.

A Veedha Investimentos, escritório com R$ 11 bilhões sob assessoria, informou nesta sexta-feira, 30, em primeira mão ao Broadcast Investimentos uma expansão de sua área de multi family office (MFO), que cuida da gestão de fortunas de famílias. Dentro da divisão da empresa responsável por esse segmento, a Aurum, a Veedha anunciou a criação do braço “Veedha Wealth Management”. A Aurum tem três anos de operação, com Hugh Antony Harley como presidente executivo (CEO) e Renato Widmer como diretor de investimentos (CIO), e alcançou R$ 1 bilhão sob gestão no ano passado.

Segundo a Veedha, a mudança reflete o "compromisso da companhia em oferecer uma gestão de patrimônio mais completa e personalizada para investidores de alta renda", agora abrangendo aqueles com patrimônio superior a R$ 5 milhões, no modelo de carteira administrada e consolidação. Antes, o patrimônio mínimo para atendimento era de R$ 10 milhões. Com a nova estratégia de expansão, a expectativa é de chegar aos R$ 2 bilhões em gestão patrimonial até o final de 2024. A empresa informa que a Aurum continuará a oferecer seus serviços de gestão, "mantendo a isenção, independência, tradição e excelência que os clientes conhecem". O CEO da Veedha, Rodrigo Marcatti, destaca que a reorganização estratégica foca no aprimoramento do modelo multi family office e na expansão do segmento, "proporcionando uma alternativa acurada e eficiente para clientes de alta renda" "Estamos entusiasmados com o potencial desse novo modelo e confiantes de que ele atenderá ainda melhor às necessidades dos nossos clientes", afirma Marcatti. A reorganização também traz mudanças na liderança. Rogério Pereira, sócio da Veedha, assume o cargo de diretor comercial (CCO) e sócio da Aurum. Ele será responsável pelo relacionamento B2B, B2C e com investidores.

De olho na resolução 179 da CVM

Com as mudanças, a empresa acredita reforçar seu posicionamento no mercado e se adaptar à resolução 179 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que prevê maior transparência na cadeia de distribuição de investimentos. A expectativa da Veedha é de que a resolução dê impulso aos serviços de multi family office, “anteriormente restritos a famílias ultra milionárias, permitindo que investidores de alta renda também se beneficiem de uma gestão patrimonial sofisticada e personalizada”.

Marcatti afirma que a Veedha adota uma abordagem fee based (taxa fixa), “priorizando a transparência e o alinhamento de interesses entre a empresa e seus investidores”.





