Zona Norte tem combustível mais barato de São Paulo

Além da gasolina, o diesel comum, o diesel S-10 e o etanol vendidos em postos da Zona Norte também foram os mais baratos da capital. Para abastecer com o diesel comum, a Zona Sul foi a região mais cara para os motoristas paulistanos, com a média registrada a R$ 6,36.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com mais de 1 milhão de abastecimentos, com média de oito transações por segundo.

