Com tecnologia de precisão, norte-americana Trimble expande atuação no País

A Trimble, empresa americana que desenvolve soluções de agricultura de precisão, avalia que, independente do cenário menos favorável ao agro este ano, a produção brasileira de grãos não prescindirá do maior uso de tecnologia. Tanto que espera fechar o ano com vendas até 5% maiores. Em 2022, a alta foi de 15%. “Se os preços das commodities estivessem mais aquecidos, visualizaríamos maior crescimento”, diz José Bueno, diretor comercial da Divisão Agrícola para a América Latina. Para atender a um público maior, a Trimble prevê dobrar a rede de distribuição local até 2026, com foco no Sul e Nordeste. Hoje, atua sobretudo no Sudeste, em Mato Grosso e no Matopiba, e detém participação de mercado de cerca de 35%.

Contas na ponta do lápis

Bueno destaca a maior cautela do produtor este ano. “Ele está atento para investir em redução de custo e aumento da produção.” A divisão de Agricultura no Brasil representa mais de 80% dos negócios da Trimble na América Latina. O faturamento global é de US$ 3 bi/ano.

Redução de custo e sustentabilidade

Um dos focos da empresa por aqui é auxiliar o produtor na aplicação localizada de insumos e no controle e monitoramento do plantio por meio de tecnologias embarcadas nas máquinas. “O produtor brasileiro é ávido por tecnologia”, diz Bueno. A Trimble investe cerca de US$ 540 milhões/ano em pesquisa e desenvolvimento.

ESSENCIAL. Com 20% de sua receita global vinda do mercado Halal – que exige o cumprimento de requisitos islâmicos – e expansão recente no Oriente Médio, a BRF está iniciando um programa de capacitação profissional para cidadãos dos Emirados Árabes Unidos. O plano é treinar mais de 500 emiradenses por ano para atuarem na companhia ou outras indústrias de alimentos da região, garantindo mais mão de obra especializada. A expectativa é incorporar a maioria no quadro da empresa.

PARA CRESCER. A BRF inaugurou em 2022 uma fábrica em Damman, na Arábia Saudita, vizinha dos Emirados Árabes, que recebeu US$ 18 milhões. Em Abu Dhabi, um dos sete emirados, tem uma fábrica desde 2014. O programa Ishraq, como é chamada a iniciativa da capacitação, nasceu com a assinatura de um memorando de entendimento com o Conselho de Desenvolvimento de Recursos Humanos dos Emirados e o Grupo de Negócios de Alimentos e Bebidas dos Emirados. A BRF e mais 19 empresas firmaram o documento.

BOLSO NOVO. O Modal, banco de investimentos fundado há 26 anos, decidiu se aproximar do agronegócio por meio da fintech TerraMagna, que concede crédito para produtores, indústrias e distribuidores de insumos. Pela parceria, foram captados R$ 500 milhões com um Fiagro (fundo de investimento em cadeias do agronegócio), que serão distribuídos pela TerraMagna para cem revendas de insumos agrícolas de 12 Estados. Com a operação, a carteira da fintech deve chegar a R$ 1,2 bilhão em 2023, ante R$ 950 milhões em 2022.

NO AZUL. Fundada em 2017 por engenheiros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a TerraMagna igualou custos e ganhos no 1.º trimestre, faturando R$ 29 milhões. Até o fim do ano, espera alcançar R$ 120 milhões. Stephane Lopes, head do grupo de transações estratégicas criado para olhar oportunidades diversas, inclusive no agro, afirma que a parceria com a fintech “é de longo prazo”. “Apoiaremos a empresa em futuras etapas de desenvolvimento.”

PORTA DE SAÍDA. A Hidrovias do Brasil começará a exportar milho à China pelo porto de Vila do Conde (PA). A autorização da Administração Geral das Alfândegas da China saiu na última semana, após inspeção e aprovação fitossanitária pelo Ministério da Agricultura. Acompanhando o avanço das exportações de grãos, a empresa diz que contará com a ampliação da capacidade operacional, estimada em 8 milhões de toneladas/ ano no Sistema Norte a partir de 2024.

GIRO

Programa ‘carro popular’ pode impulsionar gasolina e etanol

O incentivo do governo aos carros populares poderá elevar o consumo de gasolina e etanol no Brasil para patamares recordes em 2023, avaliam consultorias. O etanol deve representar 30% do total, porcentual que seria ainda mais relevante se os preços estivessem competitivos. “Se mais etanol fosse produzido, poderia ser o dobro”, diz Willian Orzari, sócio da FG/A.

VEM Aí

Setor espera um Plano Safra ‘robusto’ esta semana

O governo federal lança esta semana o Plano Safra 2023/24 para a agricultura empresarial e familiar. Os recursos podem superar R$ 400 bilhões. Apesar de ser a principal política para o agro, várias lideranças políticas do setor não estarão presentes. Parlamentares estarão em suas bases, nas festas juninas, e outros em fórum em Portugal.