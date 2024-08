Como a China construiu proezas tecnológicas: aulas de química e laboratórios de pesquisa

O domínio da China sobre os carros elétricos, que ameaça iniciar uma guerra comercial, nasceu décadas atrás em laboratórios de universidades no Texas, quando pesquisadores descobriram como fabricar baterias com minerais abundantes e baratos.

PUBLICIDADE Recentemente, empresas da China desenvolveram essas descobertas iniciais, fazendo com que as baterias mantivessem uma carga poderosa e suportassem mais de uma década de recargas diárias. Elas estão fabricando um grande número dessas baterias de forma barata e confiável, produzindo a maioria dos carros elétricos do mundo e muitos outros sistemas de energia limpa. As baterias são apenas um exemplo de como a China está alcançando - ou ultrapassando - as democracias industriais avançadas em sua sofisticação tecnológica e de fabricação. Ela está conseguindo muitos avanços em uma longa lista de setores, de produtos farmacêuticos a drones e painéis solares de alta eficiência.

O desafio de Pequim à liderança tecnológica que os Estados Unidos detêm desde a Segunda Guerra Mundial é evidenciado nas salas de aula e nos orçamentos corporativos da China, bem como nas diretrizes dos níveis mais altos do Partido Comunista.

Zhu Fangjun, um estudante de doutorado, mostra o equipamento em um laboratório de química na Central South University em Changsha Foto: Keith Bradsher/NYT

Uma parcela consideravelmente maior de estudantes chineses se forma em ciências, matemática e engenharia do que os estudantes de outros grandes países. Essa parcela está aumentando ainda mais, mesmo com o número total de matrículas no ensino superior tendo aumentado mais de dez vezes desde 2000.

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento aumentaram, triplicando na última década e colocando a China em segundo lugar, depois dos Estados Unidos. Os pesquisadores da China lideram o mundo na publicação de artigos amplamente citados em 52 das 64 tecnologias críticas, segundo cálculos recentes do Australian Strategic Policy Institute.

No mês passado, os líderes chineses prometeram aumentar ainda mais os esforços de pesquisa do país.

Uma reunião da liderança do Partido Comunista da China, que ocorre uma vez por década, escolheu o treinamento e a educação científica como uma das principais prioridades econômicas do país. Essa meta recebeu mais atenção na resolução final da reunião do que qualquer outra política, exceto o fortalecimento do próprio partido.

A China “fará arranjos extraordinários para disciplinas e cursos urgentemente necessários”, disse Huai Jinpeng, o ministro da educação. “Implementaremos uma estratégia nacional para cultivar os melhores talentos”.

A maioria dos alunos de graduação na China se forma em matemática, ciências, engenharia ou agricultura, segundo o Ministério da Educação. E três quartos dos alunos de doutorado da China fazem o mesmo.

Em comparação, apenas um quinto dos estudantes americanos de graduação e metade dos estudantes de doutorado estão nessas categorias, embora os dados americanos definam essas especializações de forma um pouco mais restrita.

PUBLICIDADE A liderança da China é particularmente ampla em baterias. De acordo com o Australian Strategic Policy Institute, 65,5% dos artigos técnicos amplamente citados sobre tecnologia de baterias vêm de pesquisadores da China, em comparação com 12% dos Estados Unidos. Os dois maiores fabricantes de baterias para carros elétricos do mundo, CATL e BYD, são chineses. A China tem cerca de 50 programas de pós-graduação que se concentram em química de baterias ou no assunto intimamente relacionado de metalurgia de baterias. Por outro lado, apenas alguns professores nos Estados Unidos estão trabalhando com baterias.

Os alunos de graduação nos Estados Unidos estão se interessando pela pesquisa de baterias, disse Hillary Smith, professora de física de baterias na Faculdade Swarthmore. Mas, acrescentou ela, “eles vão competir por pouquíssimas vagas se quiserem fazer pesquisa sobre baterias, e a maioria terá de escolher outra coisa”.

As raízes do sucesso das baterias da China são visíveis na Central South University em Changsha, uma cidade no centro-sul da China e um antigo centro do setor químico do país.

A CATL, uma das principais fabricantes de baterias, apresentou sua tecnologia em uma feira de automóveis em Xangai no ano passado Foto: Qilai Shen/NYT

A Central South University tem quase 60 mil alunos de graduação e pós-graduação em um campus extenso e moderno. Seu departamento de química, que antes ficava em um pequeno prédio de tijolos, mudou-se para um prédio de concreto de seis andares com labirintos de laboratórios e salas de aula. Em um laboratório, repleto de luzes vermelhas brilhantes, centenas de baterias com novos produtos químicos são testadas ao mesmo tempo. Microscópios eletrônicos e outros equipamentos avançados ocupam outras salas. "Para nós, o equipamento experimental é suficiente para atender às necessidades de teste de todos", disse Zhu Fangjun, um estudante de doutorado. O professor Peng Wenjie montou uma empresa de pesquisa de baterias nas proximidades que emprega mais de 100 recém-formados em programas de doutorado e mestrado e mais de 200 assistentes. Os assistentes trabalham em regime de revezamento para cada pesquisador, de modo que os testes de novos produtos químicos e projetos continuam 24 horas por dia. "Há muitas pessoas no local para fazer os testes, portanto, a eficiência é muito alta", disse o professor Peng.

O aumento da experiência da China em manufatura criou um debate ativo em outros países, principalmente nos Estados Unidos, sobre a possibilidade de convidar empresas chinesas para construir fábricas ou tentar duplicar o que a China realizou.

Uma fábrica de baterias da CATL em Ningde, China, no ano passado Foto: Qilai Shen/NYT

“Se os EUA quiserem construir uma cadeia de suprimentos rapidamente, a melhor maneira é convidar empresas chinesas, que a estabelecerão muito rapidamente e trarão tecnologia”, disse Feng An, fundador do Innovation Center for Energy and Transportation, um grupo de pesquisa sem fins lucrativos em Pequim e Los Angeles.

A manufatura representa 28% da economia da China, em comparação com 11% nos Estados Unidos. A esperança da China é que os investimentos em educação e pesquisa científica se traduzam em ganhos de eficiência que ajudarão a impulsionar toda a economia, disse Liu Qiao, reitor da Guanghua School of Management da Universidade de Pequim.

“Se você tem um grande setor de manufatura”, disse ele, “é fácil melhorar os níveis de produtividade”.

No entanto, a proeza manufatureira da China tornou-se uma questão geopolítica. Os subsídios e as políticas governamentais que ajudaram a alimentar o boom das fábricas deixaram muitos outros países receosos de comprar mais exportações chinesas.

A União Europeia impôs formidáveis tarifas provisórias sobre os veículos elétricos da China. Nos Estados Unidos, que também usou tarifas para bloquear efetivamente as empresas de veículos elétricos da China, a pressão política e comercial impediu empreendimentos com fabricantes de baterias chineses.

Ainda assim, as empresas de baterias da China estão procurando maneiras de produzir nos Estados Unidos para o mercado americano. Construir e equipar uma fábrica de baterias para carros elétricos nos Estados Unidos custa seis vezes mais do que na China, disse Robin Zeng, presidente e fundador da CATL.

O trabalho também é lento - “três vezes mais longo”, disse ele em uma entrevista.

Os Estados Unidos ainda lideram em gastos gerais com pesquisa em relação à China, em termos de dólares gastos e também em termos de participação na economia de cada país. A pesquisa e o desenvolvimento representaram 3,4% da economia americana no ano passado, após vários anos de aumentos.

Mas a China está em 2,6% e está aumentando.

“O que acontecerá quando a China ultrapassar os EUA em P&D e tiver a base de fabricação?”, perguntou Craig Allen, presidente do U.S.-China Business Council, que representa as empresas americanas que fazem negócios na China.

