Como não passar dos limites na Black Friday? Veja dicas para comprar só o necessário

Publicidade

A chegada da Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, 25, pode provocar a sensação de urgência em aproveitar os descontos e promoções da maioria das lojas. Porém, é preciso atenção para não passar dos limites e comprar apenas o necessário. Para isso, a ponderação e o planejamento são os maiores aliados, aponta Claudia Yoshinaga, coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas (EAESP).

Poderar e planejar são as chaves para um consumo consciente na Black Friday Foto: Alex Silva/Estadão

A especialista em finanças deu algumas recomendações para não exagerar nas compras do evento. Confira abaixo:

Cuidado com as compras por impulso

As propagandas relacionadas à Black Friday podem fazer com que o consumidor pense que a oportunidade é única e só acontece agora, o que favorece compras por impulso, aponta Claudia. Para um consumo consciente, é recomendado pensar antes de comprar.

“É interessante perguntar a si mesmo: é algo que eu compraria fora da Black Friday? Se eu não soubesse que esse produto está em promoção, compraria ele por esse preço mesmo assim?”, sugere.

Continua após a publicidade

Avalie se precisa mesmo do produto

É preciso tentar não cair na tentação de compras impulsivas de coisas que parecem estar baratas, mas que não são uma necessidade no momento, afirma Claudia. “Não tem promoção que valha a pena se não for algo que você realmente precise”, explica.

Faça um planejamento financeiro

O planejamento é uma das chaves mais importantes para não passar dos limites na Black Friday, segundo a especialista. O evento, que ocorre no fim de ano, coincide com o pagamento do décimo terceiro para os celetistas, o que favorece as compras com a sensação de um recurso “sobrando”, diz Claudia.

“Mas a gente não pode esquecer que existem uma série de contas no início do ano, IPVA, IPTU, material escolar, entre outras. Lá em janeiro esse valor pode fazer falta, por isso é muito importante se planejar financeiramente para saber se é possível fazer uma compra agora”, destaca.

Nesse ponto, é importante tomar cuidado com os parcelamentos. “Parece ser bom, mas se você olhar lá na frente, será que você já não está comprometido com outras coisas?”, reflete Claudia. A especialista ainda destaca que não pagar o total da fatura do cartão de crédito pode acarretar a uma das dívidas mais caras do mercado, com potencial de se tornar uma “bola de neve”.

Acompanhe os preços

Continua após a publicidade

Acompanhar as variações de preço de um determinado produto ao longo do tempo já é um sinal de uma intenção de compra mais ponderada, avalia Claudia. Segundo ela, a técnica é interessante para saber se a promoção oferece um desconto real, ou se é uma “promoção fake”, os descontos “metade do dobro”.

Ao acompanhar os preços, o consumidor consegue ter uma ideia qual é a média do custo, se determinado valor é mais barato de fato ou não. Na internet, alguns sites oferecem histórico de preços dos produtos, o que pode ser útil para avaliar as promoções. Alguns exemplos são o Zoom, o Buscapé e o Já Cotei.

Tire um tempo para pensar

A ponderação é fundamental para evitar os exageros. A especialista sugere um “respiro” antes da compra. Nessa parada, é possível avaliar todos os fatores envolvidos: se o desconto é real, se há a necessidade do produto nesse momento, se os recursos financeiros atuais são suficientes para arcar com todas as despesas agora e no futuro.