Como surgiu a Black Friday? Tire suas dúvidas sobre a data

Na próxima sexta-feira, 25 de novembro, ocorre no Brasil e nos Estados Unidos a Black Friday. O termo, que chegou erroneamente a ser associado à venda de escravos, em informação já desmentida por checadores de notícias, não tem origem conhecida.

Segundo a Sociedade de Dialetos Americanos (American Dialect Society), o uso mais antigo da expressão é de 1951. De acordo com entidade dedicada ao estudo da língua inglesa, os primeiros registros do termo apareceram quase um século depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos.

Hoje, “black friday” é utilizado para descrever o dia seguinte ao feriado da quinta-feira de Ação de Graças (Thanksgiving Thursday, em tradução livre) nos Estados Unidos, quando os empregadores dão folga remunerada aos trabalhadores e estudantes, que vão às lojas para aproveitar os descontos antes do início das vendas natalinas.

Mas nem sempre foi assim. Antes de o dia após a Ação de Graças americana ser oferecido como feriado, os trabalhadores alegavam que estavam doentes para faltar ao trabalho e emendar a folga com o sábado e o domingo, como ocorre nos “feriadões” no Brasil.

O termo também se popularizou nos anos de 1960, segundo artigo do jornalista Joseph P. Barrett, publicado no Philadelphia Bulletin, em 1994. Com a intensidade do fluxo de pessoas nas ruas durante a sexta após a Ação de Graças, a polícia usava o termo “black friday” por causa da dificuldade de controlar o trânsito na cidade americana de Filadélfia, no estado da Pensilvânia.





Origem mais antiga?

O site The Free Dictionary (dicionário gratuito, em tradução livre), uma enciclopédia americana online que utiliza de fontes diversas para explicar termos, aponta que a expressão pode ter surgido em 1869. Mais especificamente em 24 de setembro, quase dois meses antes do dia do atual Black Friday, comemorado em 25 de novembro.

O dia ficou conhecido por uma crise econômica provocada principalmente por dois especuladores: Jay Gould e James Fisk. A dupla tentou trapacear uma estratégia de reconstrução econômica após a Guerra Civil Americana. Na época, o presidente Ulysses S. Grant ofereceu ajuda para o setor de construção.

Gould e Fisk tentaram controlar o mercado de ouro porque acreditavam que o governo americano pagaria as dívidas públicas com o metal. Com isso, acumularam tantas barras de ouro que o preço de venda ficou muito mais caro. No entanto, quando os EUA colocaram o ouro no mercado, o preço caiu, o que levou os investidores que participaram do esquema a ter prejuízos.

A estratégia tinha tantos envolvidos que se tornou um escândalo de corrupção na América. O julgamento ocorreu nos anos seguintes. Durante uma audiência em 1970, uma foto do quadro da Bolsa de Ouro de Nova York, datada de 24 de setembro de 1869, uma sexta-feira, escrito “black friday” , provou a tentativa de fraude diante das quedas bruscas do valor do ouro.





Quando começa a Black Friday 2022 no Brasil?





A Black Friday é um evento de promoções que acontece tradicionalmente nos Estados Unidos, em 25 de novembro, um dia após o feriado de Ação de Graças. No Brasil, as promoções também acontecem no mesmo dia, a última sexta-feira do mês de novembro. No entanto, é possível encontrar ofertas que levam o nome da ação semanas antes da data oficial.





Quais dicas para não cair em golpes?

As ofertas da Black Friday já estão sendo anunciadas por diversas lojas brasileiras, ainda que a data oficial seja a próxima sexta-feira. O evento pode ser uma boa oportunidade para economizar, mas é preciso estar atento aos golpes e práticas enganosas.

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) divulgou dicas para preparar o consumidor e evitar que ele seja enganado por preços muito baixos. O órgão alerta que é necessário um cuidado redobrado com compras online. Confira aqui sete dicas.

Como encontrar cupons de desconto para a Black Friday?

Com a proximidade da Black Friday muitos consumidores já estão se planejando para aproveitar as promoções da data e economizar. É possível que as compras saiam ainda mais baratas com o uso de cupons de desconto que são disponibilizados em sites. Confira aqui cinco sites que realizam o serviço.