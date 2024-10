A companhia aérea nacional do Sri Lanka, a Sri Lankan Airlines, suspendeu um capitão que supostamente trancou sua copilota fora da cabine após ela fazer uma pausa para ir ao banheiro durante o voo. As informações são do jornal britânico Independent.

O incidente ocorreu em um voo de 10 horas de Sydney, Austrália, para Colombo, capital do Sri Lanka, na segunda-feira, 14, quando a copilota decidiu fazer uma pausa para ir ao banheiro.

Sri Lankan Airlines suspende capitão que teria trancado copilota para fora da cabine Foto: Sri Lankan Airlines

PUBLICIDADE O piloto teria ficado incomodado porque ela não providenciou um substituto na cabine, conforme os procedimentos padrão. Então, o piloto supostamente a trancou do lado de fora quando ela saiu para usar o banheiro, tornando-se a única pessoa na cabine, em violação dos protocolos de segurança. Um membro sênior da tripulação do voo teve que intervir para resolver o impasse e permitir que a copilota voltasse para sua cadeira, segundo a reportagem.

Muitas companhias aéreas e autoridades impõem regras que exigem que pelo menos dois membros qualificados da tripulação estejam presentes na cabine em todos os momentos durante o voo, por questões de segurança.