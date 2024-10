A Gol informou na última terça-feira, 15, que passou a oferecer a possibilidade de compra de passagens aéreas com a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), medida já disponível aos clientes da Azul desde junho. Clientes com saldo no fundo poderão antecipar até dez anos de saque para a compra e o valor disponível nas contas deve ser de, pelo menos, R$ 300. A aquisição tem de acontecer pelo menos quatro dias antes da viagem.

Assim como já é feito pela Azul, a Gol oferecerá a nova modalidade de pagamento por meio de uma parceria com o Banco Digio, uma instituição do Bradesco especializada em produtos com garantia. A transação é válida somente para compras no site das companhias aéreas. Procurada, a Latam informou que também avalia aderir à iniciativa.

Gol e Azul oferecem compra de passagens aéreas utilizando o saque-aniversário do FGTS; Latam estuda aderir. Foto: Gladstone Campos/Aena/Divulgação

Como realizar a compra?

O cliente precisa aderir à modalidade saque-aniversário por meio do aplicativo do FGTS da Caixa Econômica Federal. É necessário autorizar o Banco Digio a acessar as informações de saldo do FGTS. Após a solicitação de pagamento com FGTS, o processo de análise pode levar até 24 horas para ser concluído pela Caixa. O cliente será informado por e-mail sobre o status da análise e poderá consultar o andamento do processo no site das companhias aéreas.

Como é feita a adesão ao saque-aniversário do FGTS?

Essa opção precisa ser solicitada pelo trabalhador por meio do aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. Confira o passo a passo: