Conheça as inovações que impulsionam indústria de alimentos

Estão definidos os finalistas do prêmio (IN) NOVA – Inovações de Impacto, que terá os vencedores anunciados no dia 7 de agosto, durante a 3ª edição do (IN) MOTION, maior evento de inovação e eficiência em dados da América Latina, que acontecerá no Convention Hall do Distrito Anhembi, em São Paulo. Trata-se de um reconhecimento aos avanços tecnológicos que impulsionam a combinação entre qualidade e produtividade no setor de alimentos.

A iniciativa é da Scanntech, empresa líder no fornecimento de informações de mercado para o varejo alimentar, que buscou parcerias estratégicas de alta relevância para a realização do prêmio. A começar pelo desenvolvimento da metodologia, a cargo da FIA Business School – que, com mais de 8 mil projetos de consultoria realizados em 44 anos de existência, já produz ranqueamentos de empresas em processos como o Empresas Mais e o Melhores Empresas para Você Trabalhar, ambos em parceria com o Estadão.

Marc Randolph, cofundador da Netflix, é um dos palestrantes confirmados Foto: Divulgação/Scanntech

Continua após a publicidade

Destinada à indústria que atua no setor de bens de consumo de alto giro, a premiação destacará três marcas em cada um dos cinco grupos de produtos do canal alimentar: Alimentos, Bebidas, Limpeza, Perfumaria e Impacto Social. A definição inicial das empresas candidatas ao prêmio (IN) NOVA foi feita a partir das bases de dados exclusivas da Scanntech e do Google, com foco em indicadores de avaliação dos produtos lançados para comercialização em 2023 pelo varejo do País.

As finalistas passarão agora pela análise qualitativa, realizada por um comitê avaliador técnico, formado por Marco Bebiano, diretor de Negócios do Google; Luís Guedes e Fernando Nascimento, ambos professores-doutores da FIA - USP (Fundação Instituto

de Administração); e Talita Nascimento, jornalista especializada em economia e negócios no varejo do Estadão; com revisão final da McKinsey & Company. “A fase qualitativa será um grande debate em busca do consenso sobre os vencedores do prêmio”, diz o professor Luís Fernando Guedes, da FIA. Ele enfatiza a importância da diversidade de experiências proporcionada pelas parcerias desenvolvidas. “Quando não lida estritamente com dados científicos, matemáticos, uma premiação é sempre imprecisa por definição. Por isso é importante lançar diferentes olhares sobre um mesmo fenômeno. Isso ajuda a reduzir a inevitável imperfeição do processo.”

Continua após a publicidade

Plataforma de inteligência

A McKinsey participou da concepção do prêmio como parceira de conhecimento (knowledge partner), definindo os critérios para a avaliação qualitativa das inovações, complementando os índices quantitativos estimados por Google e Scanntech. Esses critérios são impacto para o consumidor, impacto para a sociedade e meio ambiente, e diferenciação da inovação. Para cada um desses critérios, a McKinsey elencou em um checklist os pontos detalhados que foram avaliados pelos jurados.

Para Pedro Fernandes, sócio da McKinsey & Company responsável pelo projeto, uma visão holística é a melhor forma de julgar o impacto de uma inovação. “Obviamente uma inovação que alcança resultados expressivos de vendas o mais rápido possível é relevante, mas há casos de inovações pequenas em volume que sinalizam tendências futuras de consumo, endereçam necessidades não atendidas do consumidor ou trazem melhorias de eficiência e sustentabilidade. O sucesso de uma inovação, portanto, é idealmente medido por uma visão que complementa o sucesso financeiro com o grau de diferenciação do produto.”

Continua após a publicidade

Para Priscila Ariani, diretora de Marketing da Scanntech, o prêmio reconhece atributos que se tornam cada vez mais decisivos para a indústria alimentícia. “Os investimentos em inovação geram eficiência produtiva, redução de custos operacionais e incentivam a diversificação da linha de produtos”, ela destaca. Outro ponto relevante é a segurança alimentar, já que os avanços tecnológicos envolvem técnicas modernas de pasteurização, embalagens inteligentes, uso de aditivos naturais e processos modernos de fermentação, entre outros aspectos.

Os investimentos em inovação geram eficiência produtiva, redução de custos operacionais e incentivam a diversificação da linha de produtos Priscila Ariani, diretora de Marketing da Scanntech

A 3ª edição do (IN) MOTION deverá receber 2 mil executivos de alto escalão do ecossistema de bens de consumo de alto giro. Entre os palestrantes confirmados, estão Marc Randolph, cofundador da Netflix; Jason Goldberg, diretor de Estratégia do Comércio do grupo Publicis e um dos especialistas em e-commerce mais seguidos no mundo por meio do seu podcast @retailgeek; Zeina Latif, economista premiada que atuou em grandes instituições financeiras, colunista do Estadão e sócia-diretora da Gibraltar Consulting; e Pascal Finette, escritor referência em inovação, faculty chair da Singularity University (um dos maiores hubs de inovação do mundo), com passagens em empresas como Google, eBay e Mozilla.

Continua após a publicidade

Presente no mercado brasileiro há dez anos, a Scanntech tem seus serviços utilizados por 85% dos principais varejistas do canal alimentar e por mais de 300 das maiores indústrias. A companhia desenvolveu uma plataforma de inteligência granular, ágil e acionável, que analisa dados de mais de R$ 763 bilhões do faturamento do varejo brasileiro e permite a identificação de oportunidades que alavancam os resultados do varejo, da indústria e dos distribuidores, além de proporcionar a aproximação dos parceiros comerciais. A oferta de insights é produzida de forma automática a partir de 40 mil pontos de venda, sem manipulação humana. Confira aqui os finalistas do (IN) MOTION.

Veja a lista dos finalistas do prêmio (IN) Nova:

Alimentos

Continua após a publicidade

Açaí Mãe Terra (UNILEVER)

Cheetos Crunchy (PEPSICO)

Dr Peanut Creme de Amendoim - bombom Ialiano (SUPLEY)

Continua após a publicidade

Franui Sorvete (FRANUI )

Nugget Veg e Tal Sadia (BRF)

Ovo Páscoa Lindt ((LINDT CIA)

Ovos de Páscoa Passatempo (NESTLE CIA)

Pratos Prontos Bifes - Sabor do Dia a Dia (SEARA)

Pringles Cheddar e Bacon (KELLANOVA)

Snack Saudável Disney Sem Glúten (VITAO ALIMENTOS)

Sorvete e Cereal Matinal Kit Kat (NESTLE CIA)

Tablete Ouro Branco (MONDELEZ INTL)

Whey Protein - Parmalat WheyFit (LACTALIS)

Bebidas

Água de Coco Sococo Uva Mais (SOCOCO CIA)

Amstel Vibes - Fruit Punch (HEINEKEN)

Beats Tropical (AMBEV)

Coca-Cola Creations Kwave (COCA-COLA CIA)

Coquetel Askov Ice Gin Saborizado (GRUPO ASTECA HINOMOTO)

Coquetel de Vinho São Braz Pink (SAO BRAZ SA)

Corote Ice Mango Jungle (MISSIATO)

Devil’s Carnival (CONCHA Y TORO CIA)

Energético Monster Khaotic (MONSTER BEVERAGE)

Fiu-Fiu Ice (FIU FIU)

Gelo Coco Leve para Cerveja (COCO LEVE)

Gin eternity Pêssego e Framboesa (101 DO BRASIL LTDA)

Gin Tonica QN Botanics (IND, DE BEBIDAS ALIANCA)

H2OH! Pitaya e Limão (PEPSICO )

Mikes Guaraná (AMBEV)

Pitu - Aguardente Mel e Limão na Lata (PITU CIA)

Suco Pronto Natural One - Maçã e Laranja (NATURAL ONE CIA)

Tsunami Ice (HORIZONTE)

Whisky Howler Head Banana (CAMPARI DO BRASIL LTDA)

Yaí Chá Pronto Verde Turma da Mônica (YAI PRODUTOS)

Limpeza

Amaciante Concentrado Downy Brisa Suave (P&G)

CIF Derrete Gordura (UNILEVER )

Limpa Pisos Barra Ecoclean (ECOLCEAN )

Limpador Concentrado Coala Soft (COALA DO BRASIL)

Limpador Multiuso Super Globo Lírios Azuis (SUPER GLOBO BRASIL)

Limpador Sanitário Pato Limpeza Profunda Gel Desafio das Flores (SC JOHNSON)

Multiuso e Sabão Liquido Tixan Ypê Green (QUIMICA AMPARO)

Passe Bem Refil (RB)

Sabão Líquido Naturesse Concentrado (GOTA LIMPA)

Saco de lixo com Citronela Verom (VEROM)

Perfumaria

Carmed Fini Hidratante Labial (CIMED)

Desodorante Secret Gel Berry (P&G)

Fralda Infantil Huggies XG 48 unidades (KIMBERLY-CLARK)

Grupo Boticário Linha Pampers (GRUPO BOTICARIO)

Linha de Esmalte Impala Ana Castela (MUNDIAL AS)

Linha Elseve Glycolic Gloss (LOREAL)

Linha Modess (EVER GREEN)

Óleo Capilar Lola Xapadinha (LOLA COSMETICS)

OX Vita Glow Mari Maria (FLORA)

Palmolive Naturals Fragrâncias de Frutas (CP)

Sabonete Francis Brasilidades (FLORA)

Sabonete Gel Facial Garnier Antiacne Uniform (LOREAL)

Sérum Fluido Capilar Dove Hidratação (UNILEVER)

Shampoo Dercos – Refil (VICHY)