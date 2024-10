Conselho da União Europeia defende adiar por 1 ano aplicação da lei antidesmatamento

Caso o Parlamento Europeu também aprove a proposta, o prazo será estendido, com grandes operadores e comerciantes a partir de 30 de dezembro de 2025, e micro e pequenas empresas, a partir de 30 de junho de 2026. “O objetivo do adiamento é proporcionar previsibilidade e segurança jurídica, além de tempo suficiente para a implementação eficiente das regras. Essas regras incluem a criação de sistemas de diligência devida que identifiquem riscos de desmatamento nas cadeias de fornecimento, bem como monitoramento e relatórios para comprovar a conformidade com as normas da UE”, acrescentou.

A mudança proposta não altera o conteúdo da legislação, que permite apenas a comercialização ou exportação de produtos livres de desmatamento. Isso significa que os produtos não podem ser provenientes de áreas que sofreram desmatamento ou degradação florestal após 31 de dezembro de 2020. Com a aprovação do conselho, a proposta será enviada ao Parlamento Europeu.