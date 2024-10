Elaborada por iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em colaboração com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a conta pode ser acessada por diversos dispositivos, como computadores, notebooks e smartphones. O mais recomendável é usar o aplicativo, já que as demais apresentam restrições de acesso.

A conta facilita o acesso a diversos serviços, como os do SUS, consulta da CNH, Carteira de Trabalho Digital, Previdência e inscrição no Enem, entre vários outros. Entretanto, cada um dos níveis dá acesso a determinados serviços, já que alguns deles só liberam o acesse se o nível for prata ou ouro. Além disso, o nível máximo permite logar sem necessidade de senha, assinar arquivos digitalmente e acessar carteira de documentos digitais. Veja a seguir a definição de cada um dos níveis da conta gov.br.