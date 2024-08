Diretor do Banco Central diz que Copom é coeso, mas cada membro tem um olhar

Gabarito do CNU: confira resultado e próximos passos do Concurso Nacional Unificado

O diretor afirmou ainda que o câmbio tem se mantido volátil e lembrou da depreciação do real entre as duas últimas reuniões do comitê, mas disse que não existe relação mecânica entre a condução da política monetária no Brasil e a cotação do dólar ou as decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Mercado de trabalho

O ritmo de crescimento da atividade econômica e a robustez do mercado de trabalho brasileiro continuam surpreendendo, e isso levou o Banco Central a atualizar as suas estimativas de hiato do produto (indicador que mensura as oscilações cíclicas da economia) no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), disse Guillen.

Ele afirmou que todas as pesquisas setoriais de atividade têm mostrado maior resistência e reforçado a percepção de dinamismo da economia. “Quando você olha por que está havendo essa resiliência, por que está havendo esse dinamismo nessas pesquisas todas, tem uma parte que é, claro, do mercado de trabalho”, disse. “O mercado de trabalho tem renda crescendo e volume crescendo, e tem também transferências puxando a renda.”

O diretor destacou que o bom desempenho do mercado de trabalho é disseminado, e não concentrado em um ou outro setor. Segundo Guillen, a combinação entre aumento da taxa de participação e queda do desemprego também mostra que o segmento está dinâmico, e isso tem levado a questionamentos sobre a taxa neutra de desemprego (Nairu, na sigla em inglês).