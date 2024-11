Crescimento do mercado de imóveis de alto padrão é impulsionado pelo comportamento dos compradores

“Percebemos o mercado com uma demanda boa. Eu tenho um pouco a impressão de que, no final do dia, todo o crescimento sendo observado no segmento tem muito mais a ver com o comportamento do consumidor do que com estrutura econômica. Até porque não temos um cenário econômico em que o PIB cresce 5% ao ano, não temos inflação muito baixa e a própria produção também não diminuiu os custos”, afirma. “Passamos por um momento muito bom que parece ter a ver com o consumidor passando a entender que o investimento em um negócio imobiliário de alto padrão vale a pena”, diz.

Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica, concorda com a avaliação. “Desde o início da pandemia, todos os anos o mercado cresceu. Não teve nenhum ano de estabilização e nenhum ano de queda. Então o mercado de São Paulo vive cinco anos seguidos de alta no mercado de alto padrão. E a única variável que não mudou nesse período foi o comportamento do consumidor, de continuar buscando imóvel de alto padrão, já que taxa de juros, expectativa do governo, desemprego, custos e inflação foram uma ‘gangorra’”, diz.