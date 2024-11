‘Crocodilo de Wall Street’ é condenada à prisão por participação em enorme roubo de bitcoins

Para a internet, ela era uma rapper chamada Razzlekhan, que se intitulava o “Crocodilo de Wall Street” e afirmava ter mais poder de conquista do que Genghis Khan.

Mas, para os promotores, ela é metade da dupla "Bonnie e Clyde do bitcoin" por trás de um roubo de criptoativos envolvendo moedas de ouro enterradas, mulas de dinheiro ucranianas e russas e a maior apreensão de ativos na história do Departamento de Justiça dos EUA. Heather Rhiannon Morgan, que se fazia passar por Razzlekhan, foi condenada em tribunal federal norte-americano nesta segunda-feira, 18, a um ano e meio de prisão por ter ajudado o marido a "lavar" alguns dos 120 mil bitcoins — agora no valor de bilhões de dólares — que ele admitiu ter roubado da bolsa global Bitfinex em 2016. O seu marido, Ilya "Dutch (Holandês)" Lichtenstein, foi condenado na quinta-feira, 14, a cinco anos de prisão depois de se ter declarado culpado de conspiração para lavar dinheiro, uma acusação sujeita a uma pena de prisão até 20 anos.

Casal foi apelidado de 'Bonnie e Clyde do bitcoin', em referência a homem e mulher que assaltavam bancos na década de 1930 Foto: Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia

Heather Morgan tinha se declarado culpada das acusações de lavagem de ativos e de conspiração para lesar os Estados Unidos com fraude, cada uma das quais com penas de prisão até cinco anos.

Apesar de Lichtenstein ter afirmado que era o único responsável pelo roubo, o caso recebeu uma atenção especial devido à dupla identidade que Heather Morgan forjou com sua presença na Internet, onde criou uma reputação de empreendedora com uma empresa de marketing por e-mail e de rapper que descrevia o seu trabalho como “comédia de terror com um estranho encanto”. A Netflix encomendou uma série documental sobre o casal logo após a prisão.

O advogado de Heather Morgan disse que ela desenvolveu o seu alter-ego de artista para lidar com um momento difícil da sua vida. O seu retrato nos meios de comunicação social, disse o seu advogado em tribunal na segunda-feira, 18, arruinou a sua reputação, sujeitou-a a uma “avalanche” de mensagens de ódio e a fez parecer a peça central do esquema, apesar de ter tido conhecimento do roubo após o fato e de ter, segundo o advogado, tornado-se cúmplice apenas para proteger o marido.

“Ela vai pagar o preço para o resto da vida”, disse o advogado dela, Eugene Gorokhov.

O valor de bitcoins roubados aumentou de US$ 71 milhões em 2016 para um valor estimado de US$ 4,5 bilhões quando o casal foi detido em 2022. Alguns dos fundos foram convertidos em moedas de ouro que Morgan enterrou ou lavou usando milhares de transações de pequenas somas e contas com nomes falsos, entre outros métodos, disseram os promotores.

A polícia apreendeu grande parte do bitcoin roubado no momento da prisão. Cerca de 96% dos fundos foram recuperados, disse um dos advogados de Lichtenstein na sua condenação.

Num processo judicial parcialmente redigido, o advogado de Morgan descreveu-a como uma pessoa que cresceu isolada e era socialmente estranha e disse que ela participou no esquema por lealdade ao marido, com quem começou a namorar em 2014.

Lichtenstein, um empresário que fundou várias empresas, fez algumas experiências de hacker em menor escala e cometeu fraudes financeiras antes de roubar da Bitfinex, disseram os promotores.

Lichtenstein e Morgan se casaram em 2019. Lichtenstein contou a ela sobre o roubo no ano seguinte e pediu ajuda para esconder o tesouro, de acordo com os autos do tribunal. A dupla embarcou num esquema massivo e meticuloso para liquidar o dinheiro, utilizando algumas das técnicas de lavagem de ativos mais complicadas que os agentes do IRS (a Receita Federal dos EUA) disseram ter visto até então, segundo os procuradores. Num exemplo descrito pelos procuradores, Lichtenstein recorreu a viagens ao Cazaquistão e à Ucrânia para receber cartões de débito e outros documentos ligados a contas bancárias no exterior que eram registradas em nome de mulas de dinheiro e vendidas em fóruns de cibercriminosos ou em mercados da dark-net — plataformas de comércio eletrônico que traficam bens ilegais. Morgan e Lichtenstein desfizeram-se de provas, atirando no lixo um dispositivo de computador, e guardaram no seu apartamento um caixote de lixo com dispositivos eletrônicos e um saco com a etiqueta "burner phone" ("telefone queimador"), de acordo com os autos do processo.

Ainda assim, os promotores disseram que buscaram uma sentença de prisão reduzida para Lichtenstein — que eles descreveram como “um dos maiores lavadores de dinheiro que o governo encontrou no espaço da criptomoeda” — porque ele rapidamente cooperou com a polícia e prestou assistência em outros casos, incluindo testemunhar em um julgamento enquanto estava na prisão. Os procuradores também pediram uma pena reduzida para Morgan, já que, conforme o seu advogado, ela tinha convencido Lichtenstein a cooperar com as autoridades.

Na audiência de condenação, Lichtenstein pediu desculpa pelos seus atos, solicitando que qualquer pena de prisão atribuída a Morgan fosse transferida para ele e oferecendo as suas capacidades para ajudar outras empresas a prevenir o cibercrime.

“O meu objetivo é impedir mais crimes do que aqueles que cometi”, disse Lichtenstein à juíza Colleen Kollar-Kotelly do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia.

Morgan também pediu desculpa num discurso emocionado perante o tribunal na segunda-feira, 18, dizendo que as suas ações eram indesculpáveis e que seria assombrada pelo mal que tinha causado.

