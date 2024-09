Data centers barulhentos e ‘famintos’ se tornam pesadelo para comunidades americanas

A revolução em inteligência artificial que nos prometia avanços em pesquisas médicas e produtividade corporativa parece estar um pouco atrasada. Mas já se tornou um pesadelo para os americanos que vivem perto de um dos mais de 5 mil centros de dados que alimentam e mantêm a nuvem do nosso mundo digital funcionando.

Por todo o país, de Indiana a Oregon, empresas como Amazon, Meta e Microsoft estão construindo centros de dados em locais que podem se estender por mais de quatro quilômetros quadrados, cercados por torres de guarda e cercas de arame farpado. Pessoas que moram perto de um centro no norte da Virgínia reclamaram que o zumbido mecânico da frota de ventiladores industriais necessários para resfriar os sensíveis equipamentos de computador pode soar como um soprador de folhas que nunca desliga. Resfriar os pesados equipamentos também desvia grandes volumes de água mesmo em lugares onde é escassa. E alguns dos custos de alimentar os centros são assumidos pelos clientes de serviços públicos, na forma de centenas de dólares a mais nas contas de energia doméstica por ano.

Raramente os moradores descobrem como os centros de dados podem afetar suas vidas até que seja tarde demais. Grandes operadoras de tecnologia estão implantando agressivamente acordos de não divulgação para forçar autoridades locais, trabalhadores da construção e outros a manterem esses projetos em segredo.

Construção de data center nos Estados Unidos tem provocado manifestações de moradores e autoridades locais Foto: Wirestock/Adobe Stock

Para as empresas de tecnologia, os incentivos para construir mais desses centros são imensos: uma análise da McKinsey projetou que o negócio de IA generativa poderia eventualmente valer quase US$ 8 trilhões (R$ 44 trilhões) em todo o mundo. As empresas de tecnologia não querem dar pistas aos rivais que podem tentar entrar e roubar um local viável para desenvolvimento.

Esse é um dos motivos pelos quais eles aplicam com tanto zelo os contratos de confidencialidade. Mas é mais do que isso - eles também parecem querer evitar irritar os moradores locais que podem ficar sabendo das interrupções que estão por vir e protestar contra as mudanças de zoneamento.

As táticas que as empresas empregaram nos últimos anos para construir suas enormes redes de data center são totalmente mercenárias, e os órgãos reguladores agora precisam intervir para garantir que as comunidades mais afetadas por esses projetos industriais possam conhecê-los e avaliá-los por si mesmas.

No momento, sem essas medidas em vigor, os residentes e os grupos ambientais precisam enfrentar as empresas de tecnologia, em grande parte por conta própria, apenas para obter detalhes básicos sobre os impactos na água, na energia e no ruído.

No bucólico Condado de Frederick, no Estado de Maryland, as autoridades do condado assinaram um acordo de confidencialidade com a Amazon em 2019 sobre um possível projeto de data center que fracassou em 2021. A Sugarloaf Alliance, um grupo local de conservação de terras preocupado com o projeto, não conseguiu obter detalhes sobre os planos da empresa de rezonear parcelas de terra e os possíveis impactos ambientais até processar o condado em 2022.

“Obter os detalhes do governo foi um grande alerta”, disse-me Steve Black, presidente da Sugarloaf Alliance.

No Condado de Orange, Virgínia, os residentes descobriram que a Amazon estava mantendo discussões secretas com um grupo de quase uma dúzia de autoridades locais que haviam assinado acordos de confidencialidade.

Os acordos significavam que as autoridades não podiam divulgar negociações sobre necessidades de energia e uso de água para um projeto de centro de dados que faz parte de um desenvolvimento de uso misto de 2,6 mil acres. Um grupo de preservação histórica continuou a lutar contra o projeto, argumentando que isso comprometeria o caráter de um campo de batalha da Guerra Civil nas proximidades. Mas o grupo pode não ter sucesso em impedir que o projeto comece. Mesmo quando os líderes locais não assinam acordos de não divulgação, pode ser difícil para os membros da comunidade avaliar o impacto de um centro proposto. No Condado de Cass, Missouri, as autoridades locais realizaram reuniões privadas com representantes de uma empresa interessada em construir uma instalação em sua pequena comunidade agrícola, mas poucos detalhes surgiram dessas conversas, e os residentes acabaram formando um grupo para organizar prefeituras cidadãs para coletar informações sobre aumentos de impostos, problemas de ruído e a possível pressão sobre a rede elétrica.

O Google e suas grandes rivais de tecnologia estão tentando se antecipar à reação dos eleitores locais e estão investindo no engajamento da comunidade ou recorrendo a empresas de relações públicas. Eles argumentam que a divulgação da quantidade de água e eletricidade que seus data centers exigem os colocará em desvantagem competitiva. E prometem que seus centros acabarão sendo “positivos em termos de água” e usarão apenas energia renovável. Levará anos até que a tecnologia de resfriamento e a infraestrutura de energia verde estejam prontas para transformar essas promessas em realidade.

Os líderes locais que interferem em nome dos gigantes da tecnologia costumam enaltecer os benefícios, principalmente os empregos e as oportunidades de treinamento técnico avançado que eles prometem. Recentemente, um número pequeno, mas crescente, de autoridades começou a questionar esses acordos. Na Geórgia, onde a demanda de eletricidade e a sobrecarga da rede de energia de mais de 50 data centers elevaram as contas de serviços públicos residenciais em quase US$ 200 (R$ 1.104) por ano, em média, por domicílio. Os senadores estaduais aprovaram um projeto de lei este ano que suspenderia os incentivos fiscais para o desenvolvimento de data centers nos próximos dois anos.

Em alta Economia O que é o ‘IBGE paralelo’ criado por Pochmann e por que preocupa os servidores do órgão; entenda ‘Não tem nada pior para a questão fiscal do que alta da Selic; isso, sim, preocupa’, diz Alckmin Cedendo ao intenso lobby das grandes empresas de tecnologia, o governador Brian Kemp vetou a legislação em maio, mas o apoio bipartidário por trás das novas regras tributárias indicou o surgimento de um novo sentimento resumido pelo senador estadual John Albers, um dos patrocinadores do projeto de lei, que disse simplesmente que o retorno dos incentivos fiscais “não existe”. Uma resistência semelhante de residentes que criticam o impacto que um campus de data center de 10 acres teria sobre a demanda de eletricidade em Cascade Locks, Oregon, levou à retirada de dois funcionários que haviam apoiado o projeto. Em Chesterton, Indiana, as preocupações com o uso de energia e o ruído do pátio de 75 mil pés quadrados (6.927 metros quadrados) de geradores a diesel de reserva de um data center proposto foram ignoradas pelo desenvolvedor. No final, o projeto de US$ 1,3 bilhão (R$ 7,17 bilhões) foi rejeitado. Essas vitórias locais continuarão sendo a exceção à regra, a menos que os órgãos reguladores, o Congresso ou ambos intervenham para proibir o uso de acordos de confidencialidade e exijam auditorias independentes sobre como o desenvolvimento de um data center poderia aumentar as contas de energia, drenar os recursos hídricos e aumentar a poluição sonora. A proteção das comunidades e do meio ambiente contra o impacto maligno dos projetos de data center não significará o fim do setor de IA. Embora as novas regras possam reduzir os lucros potenciais das grandes empresas de tecnologia, garantir a transparência do desenvolvimento do data center à medida que ele se prolifera é essencial para que a revolução da I.A. se torne uma realidade. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.