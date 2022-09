Desemprego nos EUA sobe a 3,7% em agosto

A taxa de desemprego dos EUA avançou para 3,7% em agosto, ante 3,5% em julho, contrariando expectativa de que não mudaria de um mês para o outro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 2, pelo Departamento do Trabalho do país.

A economia dos Estados Unidos criou 315 mil empregos em agosto, em termos líquidos. O resultado ficou ligeiramente acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Estadão/Broadcast, de 300 mil vagas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa em Rockville Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

O Departamento do Trabalho revisou para baixo os números de criação de postos de trabalho de julho, de 528 mil para 526 mil, e também de junho, de 398 mil para 293 mil.

Em agosto, o salário médio por hora teve alta de 0,31% em relação a julho, ou US$ 0,10, a US$ 32,36, vindo abaixo da previsão de alta de 0,40%. Na comparação anual, houve acréscimo salarial de 5,20% no último mês, também abaixo da projeção de 5,30%.









Continua após a publicidade