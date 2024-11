Fed segue confiante em queda da inflação nos EUA, mas sinaliza cautela no corte do juro

Segundo o documento, a expectativa segue a de que os juros caiam para configurações mais neutras, se os dados evoluírem conforme esperado. No entanto, os participantes da reunião reforçaram que a política monetária não está em uma trajetória predefinida e depende essencialmente na evolução da economia. “Eles sublinharam que seria importante que o Comitê deixasse isto claro à medida que ajustava a sua posição política”, destaca a ata.

Conforme o relatório, os membros do Fed concordaram que a atividade econômica continuou se expandindo em ritmo sólido e que houve progresso no combate à inflação, embora os índices de preços permaneçam altos. Mesmo assim, os dirigentes decidiram retirar do comunicado a menção à “maior confiança” sobre a inflação, já que tal linguagem era apropriada no começo do processo de relaxamento.