IPCA-15 sobe 0,62% em novembro e vai a 4,77% em 12 meses

Em transportes, as passagens aéreas encareceram 22,56% em novembro, maior pressão individual sobre a inflação, 0,14 ponto porcentual. O ônibus urbano subiu 1,34%. Nos combustíveis, houve aumentos no gás veicular (1,06%) e na gasolina (0,07%), mas quedas no etanol (-0,33%) e no óleo diesel (-0,17%).

O cigarro também pesou no orçamento, com alta de 4,97%. Segundo o IBGE, o movimento ocorreu devido ao aumento da alíquota específica do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI incidente sobre cigarros, a partir de 1º de novembro.

Já a energia elétrica deu uma trégua: passou de uma alta de 5,29% em outubro para uma elevação de 0,13% em novembro, pela entrada em vigor da bandeira tarifária amarela em substituição à vermelha patamar 2, a partir do último dia 1º. Além disso, houve reajustes tarifários em três locais: alta de 4,97% em Goiânia a partir de 22 de outubro; redução de 2,98% em Brasília a partir de 22 de outubro; e redução de 2,88% em uma das concessionárias de São Paulo a partir de 23 de outubro.