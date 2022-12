Diversão de norte a sul

As férias de verão são uma época feita sob medida para a diversão. Num país com litoral abençoado como o Brasil, o primeiro impulso é pensar em curtir a temporada nas praias, mas existem possibilidades incríveis para todos os gostos. Os aeroportos administrados pela CCR Aeroportos, que assumiu a gestão de 16 novas concessões aeroportuárias em 2022, estão em regiões repletas de atrativos turísticos completos, que ganham um charme ainda mais especial nesta época. Esta reportagem faz parte de uma série que vem destacando os atrativos turísticos e os potenciais econômicos das diversas regiões atendidas pela empresa.

Portal de entrada do parque Beto Carrero World, em Penha (SC) – Divulgação

Nossa viagem pela diversão começa pelo Beto Carrero World, a apenas dez minutos do aeroporto de Navegantes (SC). Adorado pelas crianças, mas também pelos adultos, o parque festejou 30 anos em 2022, com uma série de comemorações e novidades. Em janeiro, entrou em funcionamento uma nova área temática, Cowboyland, com o brinquedo radical Rebuliço, que gira mais de 20 vezes de cabeça para baixo.

No ano que vem, as comemorações no Beto Carrero World continuarão com a inauguração da primeira área temática Nerf no mundo, em parceria com a empresa Hasbro, fabricante de brinquedos de atuação global. “Estamos entusiasmados em trazer uma experiência inédita para a América Latina. Queremos ver as pessoas se movimentarem, competirem e se divertirem”, diz Sandra Home, executiva da Hasbro.

Material de divulgação do Rebuliço, novo brinquedo do Beto Carrero World

Recomenda-se que o Beto Carrero World seja desfrutado em pelo menos dois dias, com hospedagem numa das várias opções dos arredores – o site do empreendimento indica uma série de possibilidades. Uma permanência mais longa oferece a oportunidade de conhecer outras maravilhas próximas, como a cosmopolita Balneário Camboriú, a riqueza cultural de Joinville e Blumenau (terra da Oktoberfest, a grande festa tradicional alemã, realizada em outubro), as lindas praias da região (a exemplo de Porto Belo e Itapema), além da charmosa Pomerode, considerada a “cidade mais alemã do Brasil”, por causa do alto índice de descendentes entre os 35 mil moradores.

Em Pomerode, localizada a cerca de uma hora do aeroporto de Navegantes, foi inaugurado recentemente o Alles Park, parque temático alemão que inclui um ambiente com neve artificial ao longo de todo o ano. A cidade oferece uma série de outras atrações para passeios em família, como o zoológico, o Parque de Experiências Vila Encantada (também conhecido como “Parque dos Dinossauros”) e o Museu do Brinquedo. Para os amantes do ecoturismo e do turismo de aventura, há o roteiro de cicloturismo, voos de balão e de parapente. “Além de tudo isso, Pomerode possui um calendário de eventos para o ano todo”, ressalta Marcos Conrado Hass, secretário municipal de Turismo e Cultura.

Impulso ao turismo

Conhecida principalmente pela beleza das Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu (PR) oferece um roteiro amplo de diversões. Há uma série de atividades de ecoturismo e contato com a natureza, incluindo trilhas, cachoeiras e corredeiras. O Parque das Aves abriga 130 espécies típicas da Mata Atlântica, várias delas ameaçadas de extinção, como a jacutinga, o papagaio-de-peito-roxo e o cardeal-amarelo.

Cataratas do Iguaçu, Maravilha Mundial da Natureza

A região tem também excelentes resorts, hospedagens perfeitas para toda a família, e uma roda-gigante, a Yup Star, com 88 metros de altura. Outro atrativo é o Museu de Cera Dreamland. A cidade vizinha de Puerto Iguazú, no lado argentino, oferece ótimos restaurantes, enquanto o comércio paraguaio conta com várias lojas certificadas pelos fabricantes.

A CCR Aeroportos tem trabalhado ativamente para o desenvolvimento do turismo em Foz do Iguaçu, incluindo conversas com as companhias aéreas para o estabelecimento de novas rotas – esforço que já trouxe resultados, como voos regulares para Montevidéu, capital do Uruguai, e Santiago, capital do Chile. “A parceria com a CCR Aeroportos começou antes mesmo de a empresa se instalar em Foz. Para nós, a CCR é um importante player, com objetivos que vêm ao encontro do nosso propósito principal, que é atrair mais turistas para a cidade, algo que está diretamente ligado à ampliação da malha aérea”, comenta Elaine Tenerello, diretora executiva do Visit Iguassu, Convention Bureau local.

Igreja erguida por imigrantes alemães em Pomerode

Calorzinho bom

Outra referência nacional da diversão em família, ainda que numa linha bem diferente, está em Goiás. São as águas termais de Caldas Novas e da vizinha Rio Quente, cidades localizadas a duas horas da capital Goiânia, mais um dos aeroportos que passaram a ser administrados pela CCR Aeroportos. Com excelente infraestrutura de hospedagem e lazer, incluindo grandes parques aquáticos, a região atrai 3 milhões de visitantes por ano, que chegam em busca de diversão, descanso e dos benefícios terapêuticos dos banhos nas águas que saem do solo com temperatura entre 43ºC e 70ºC. Esse forte movimento turístico provoca, também, uma intensa e animada vida noturna.

Detalhe da roda-gigante que é uma das atrações de Foz do Iguaçu (PR)

As primeiras fontes de águas quentes da região foram descobertas no início do século 18. Manancial de todo o parque hidrotermal da região, o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, conhecido como PESCaN, foi criado na década de 1970 para proteger toda essa riqueza, formada a partir de um vulcão extinto. Com área de 123 km², pode ser visitado por turistas interessados em testemunhar as fontes que brotam do solo e se transformam em riachos. Há diversas trilhas para a prática de caminhada ou mountain bike em meio à natureza típica do Cerrado.

Centro-Oeste também é um belo destino no verão – Divulgação Rio Quente Parques & Resorts

Uma das atrações da região é o Hot Park, em Rio Quente, parque de diversões construído em torno da temática das águas aquecidas. O conjunto de atrações contempla todos os perfis de visitante, de qualquer idade. Para quem gosta de aventura, há o AeroBike, a Girolesa e a Mega Tirolesa, cujos nomes dispensam mais explicações. Já aqueles que estão em busca de tranquilidade e relaxamento podem passear de caiaque ou dar um mergulho guiado para conhecer uma rica flora aquática. No meio-termo entre o agito e a calmaria, há as diversões na água, como Hotibum, Half Pipe, Giant Slide e Acqua Race.

Esportes radicais

Outro dos aeroportos administrados pela CCR Aeroportos está em São Luís. Com mais de 1,1 milhão de habitantes, a capital do Maranhão é reconhecida como um relevante polo cultural. Única cidade brasileira fundada pelos franceses, em 1612, foi posteriormente invadida pelos holandeses, antes de ser colonizada pelos portugueses.

Kitesurf é praticado em vários pontos de São Luís – Divulgação Prefeitura

Em 1997, o centro histórico de São Luís, com seu casario de origem portuguesa – incluindo muitos sobrados revestidos de azulejos –, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). “A nossa retomada para o turismo pós-pandemia está sendo extraordinária. Nos principais feriados deste ano, atingimos excelentes índices no setor”, descreve o secretário municipal de Turismo, Saulo Santos.

São Luís tem ampla atividade em esportes radicais. Provas de mountain bike são realizadas no Parque Ecológico da Lagoa da Jansen, enquanto o kitesurf é praticado em vários pontos da cidade. Recentemente, a prefeitura inaugurou um skatepark, no centro da cidade, com pista em formato bowl. Trata-se de uma modalidade com grande tradição no Maranhão – basta dizer que foi em Imperatriz, outra cidade que tem o aeroporto administrado pela CCR Aeroportos, que nasceu Rayssa Leal, a “Fadinha do Skate”, medalha de prata nas últimas Olimpíadas.

Passeio de caiaque no Hot Park, em Rio Quente (GO) – Divulgação

O aeroporto de Imperatriz está na região sudoeste do Maranhão, próximo das divisas com os Estados do Tocantins e do Pará. Graças a essa localização, a cidade é conhecida como “Portal da Amazônia”. A três horas e meia dali fica o Parque Nacional da Chapada das Mesas, com um belo conjunto de balneários, cachoeiras e formações rochosas curiosas em meio à vegetação típica do Cerrado. O nome é uma referência aos platôs que, vistos de longe, parecem grandes mesas de pedra – um deles é o Morro do Chapéu, símbolo da região.

Neve o ano inteiro e a grande atração do Alles Park, em Pomerode (SC)

A Chapada das Mesas é muito procurada por praticantes de esportes radicais. Trilhas levam a paisagens paradisíacas como o Poço Azul e o Encanto Azul, com belas cachoeiras que podem ser acessadas também por rapel, prática orientada por instrutores profissionais. As empresas de turismo receptivo estão concentradas na cidade de Carolina, que reúne também as melhores opções de hospedagem e alimentação da região.

