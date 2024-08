“Por meio de um reconhecimento de conformidade com esse protocolo concedido pela Bureau Veritas Italia, as empresas participantes demonstram sua sensibilidade em criar produtos que garantam a segurança e o respeito pelo animal, de acordo com os padrões estabelecidos,” afirmou a empresa no comunicado emitido para o lançamento do perfume. A Bureau Veritas Italia é uma empresa pública que oferece serviços de inspeção, verificação laboratorial e certificação.

Todos os donos de cães consultados concordam que a fragrância é “suave e bem aceita por seus animais,” e os veterinários aprovam o produto, de acordo com a página da empresa dedicada ao ‘Fefé’, que cita avaliações de desempenho feitas por veterinários e clientes. No entanto, nem todos os veterinários concordam com o uso de perfumes em cães, pois eles podem interferir no sentido olfativo do animal e mascarar odores ruins que podem ser um sintoma de doenças.