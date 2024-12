Por que a economia da Alemanha, antes líder na Europa, agora está em crise

À medida que os alemães se preparam para uma eleição rápida após o colapso de uma frágil coalizão governamental, uma questão no topo da mente dos eleitores será como o novo governo revitalizará a outrora poderosa economia do país em um momento em que os preços da energia estão altos e as empresas estão cortando empregos.

PUBLICIDADE A Alemanha, a maior economia da Europa, não viu crescimento significativo nos últimos dois anos. De julho a setembro, a economia cresceu 0,1%, mas a previsão é de queda no ano. E os economistas não esperam ver um retorno ao crescimento em 2025, a menos que um novo governo possa fazer mudanças significativas rapidamente. Ressaltando esse ponto, a maior fornecedora automotiva da Alemanha, a Bosch, disse recentemente que planeja cortar 5,5 mil empregos, começando em 2027. Mais de dois terços serão em fábricas alemãs.

Altos preços de energia, uma burocracia complexa, infraestrutura pública envelhecida e desenvolvimentos geopolíticos prejudicaram a indústria de exportação da Alemanha. A paralisia política sob o governo anterior exacerbou a situação.

Publicidade

O chanceler alemão Olaf Scholz dissolveu sua coalizão governamental no mês passado, aumentando a incerteza no país Foto: Alexandra Beier/AFP

A coalizão de três partidos liderada pelo chanceler Olaf Scholz passou o último ano discutindo sobre questões que vão desde energia até imigração, antes de finalmente colapsar em novembro. Eleições antecipadas em 23 de fevereiro provavelmente resultarão em um novo governo, que terá a oportunidade de reverter a situação.

Mas os economistas alertam que isso exigirá mudanças nas políticas tributárias e de bem-estar social, bem como desregulamentação e investimento em infraestrutura. “Sem mudanças significativas nas políticas, o potencial de crescimento de longo prazo da economia alemã é extremamente limitado”, disse Salomon Fiedler, economista no banco privado Berenberg.

O custo da incerteza política

Empresas industriais alemãs viram a produção encolher mais de 12% desde 2018. Muitos apontam para a falta de sinais claros de Berlim sobre onde direcionar investimentos.

Um exemplo foi a decisão abrupta do governo de encerrar subsídios para veículos elétricos no final do ano passado, em um esforço para enxugar o orçamento. Fabricantes de automóveis, que estavam aumentando a produção de carros movidos a bateria, viram a demanda despencar depois que clientes assustados recuaram.

Publicidade

A repercussão dessa decisão levou a enormes cortes de empregos na indústria automotiva este ano. No mês passado, a Ford anunciou que estava eliminando 4 mil empregos na Europa, a maioria deles na Alemanha. A Volkswagen está ameaçando fechar até três de suas 10 fábricas alemãs como parte da reestruturação necessária para retornar a marca à rentabilidade.

Depois de perder gás natural da Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022, o governo de Scholz rapidamente começou a importar gás natural liquefeito, o que manteve as casas aquecidas e os reservatórios cheios, mas também resultou em um salto de 40% nos preços em relação ao ano anterior. No entanto, o governo prosseguiu com os planos de fechar o último reator nuclear do país.

Analistas apontam que tais estratégias “zig zag” tornam difícil para os líderes empresariais planejarem investimentos ou prever custos. Essa frustração se traduziu em níveis recordes de pessimismo entre os líderes industriais da Alemanha, de acordo com uma pesquisa do Instituto Ifo, de Munique.

“Não houve uma linha clara dos políticos e, portanto, há grande incerteza”, disse Stefan Sauer, pesquisador econômico que trabalhou no relatório. “Essa é provavelmente uma das principais razões para o clima tão ruim e por que a competitividade está sofrendo.”

Publicidade

Indústria sob pressão

No cerne dos problemas econômicos da Alemanha está seu outrora formidável setor industrial, que deve ver a produção cair 3% em 2024 pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com dados compilados pela associação industrial alemã BDI. Enfrentando preços mais altos de energia, regulamentação de serviços ambientais e digitais e crescente concorrência da China, empresas que outrora dominavam setores de automóveis a maquinário e aço agora se veem necessitando cortar custos e reestruturar. “A indústria alemã está sob pressão massiva”, disse Tanja Gönner, diretora-gerente da BDI. “Uma recuperação em 2025 não está sendo prevista.”

Manifestação em frente a uma fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, Alemanha. A empresa está ameaçando fechar até três de suas 10 fábricas alemãs como parte da reestruturação necessária para que a marca volte a ser lucrativa Foto: Ronny Hartmann/AFP

Além dos gigantes industriais, a economia alemã também depende de inovação e expertise. Mas, em um mundo cada vez mais digital, estão faltando na Alemanha novas startups que ajudarão a impulsionar a próxima geração de crescimento.

Publicidade

Financiamento governamental está disponível para ajudar empreendedores a iniciar negócios, mas quando chega a hora de ganhar escala, muitos se mudam para os Estados Unidos, onde o financiamento de risco é mais fácil e os impostos são mais baixos.

Em alta Economia Morte de CEO: o que já se sabe sobre o crime na frente de hotel em Nova York Líder da UE participará de encontro com Mercosul e acordo comercial histórico deve ser anunciado Ameaça iminente das tarifas de Trump A Alemanha, a terceira maior nação exportadora do mundo, vende carros, produtos químicos e máquinas ao redor do mundo. Mas todos os três setores estão sofrendo, à medida que geopolítica e mudanças na cadeia de suprimentos nos últimos anos têm perturbado o comércio global. No ano passado, os Estados Unidos substituíram a China como o parceiro comercial mais importante da Alemanha, enviando mercadorias no valor de 157,9 bilhões de euros, ou US$164,3 bilhões, pelo Atlântico. Mas, com o presidente eleito Donald Trump prometendo tarifas generalizadas como pedra angular de suas políticas econômicas — incluindo tarifas de 60% ou mais sobre bens da China —, esse número poderia cair, prejudicando ainda mais a Alemanha. Muitas empresas alemãs já têm fortes investimentos nos Estados Unidos, incluindo BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen e dezenas de fornecedores automotivos, bem como empresas líderes de produtos químicos e farmacêuticos. Mas essas empresas também exportam de suas fábricas nos EUA e poderiam ser prejudicadas se os planos de Trump desencadearem uma guerra comercial mais ampla.

No último ano, empresas alemãs investiram 15,7 bilhões de euros, ou US$16,3 bilhões, nos Estados Unidos. Preços de energia mais baratos e impostos mais baixos foram o principal atrativo, mas muitas empresas também se beneficiaram dos incentivos oferecidos pela Lei de Redução da Inflação, que Trump prometeu revogar.

Publicidade

Durante seu primeiro mandato, Trump criticou repetidamente a Alemanha pelo que chamou de “déficit comercial massivo”. O superávit comercial da Alemanha com os Estados Unidos não diminuiu significativamente nos últimos quatro anos, atingindo 63,3 bilhões de euros em 2023, levantando preocupações de que Trump poderia novamente torná-lo uma questão.

Independentemente de como as políticas econômicas de Trump se desenrolarem, os economistas não esperam que elas beneficiem a Alemanha.

“Seja a perspectiva de tarifas ou cortes de impostos e desregulamentação dos EUA minando indiretamente a competitividade alemã, é difícil ver como as políticas econômicas dos EUA não serão negativas para a economia alemã”, disse Carsten Brzeski, economista do banco ING.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.