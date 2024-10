The Economist: A economia da Alemanha vai de mal a pior e deve continuar assim por algum tempo

Foi com um eufemismo teutônico que Robert Habeck observou que as condições econômicas “não eram satisfatórias”. O ministro da economia da Alemanha estava falando em 9 de outubro, logo após as previsões oficiais para o ano terem sido revisadas de um crescimento de 0,3% para uma contração de 0,2%. Isso se seguiria a um declínio de 0,3% na produção do ano passado, o que significa que a Alemanha enfrenta sua primeira recessão de dois anos em mais de duas décadas.

A maior economia da Europa quase não avançou desde o início da pandemia de covid-19, ficando atrás do resto do mundo rico. Isabel Schnabel, do Banco Central Europeu, observou que o crescimento da zona do euro, excluindo a Alemanha, tem sido "notavelmente resiliente" desde 2021 e mais rápido do que o de muitas outras grandes economias. Mas falar sobre a economia da zona do euro sem a Alemanha é como falar sobre a economia americana sem a Califórnia e o Texas. O país, que já foi um motor do crescimento europeu, tornou-se um estorvo. É difícil imaginar uma confluência de circunstâncias pior para a economia alemã, que é dependente de exportações e tem um alto índice de manufatura, do que as que ela vem enfrentando desde 2021. O aumento dos preços da energia ocorreu após a invasão da Ucrânia pela Rússia; agora, o excesso de capacidade industrial da China está causando estragos no exterior. Por mais reconfortante que possa ser culpar fatores externos pela fraqueza econômica, no entanto, os problemas da Alemanha são mais profundos, muitos deles de origem interna. Além disso, uma coalizão tripartite e frágil está dificultando a resposta política.

O PIB alemão no final de 2021 era apenas 1% maior do que o nível de quatro anos antes, em comparação com o crescimento de 5% no restante da zona do euro e mais de 10% nos Estados Unidos Foto: travelview /adobe.stock

A produção industrial tem enfrentado dificuldades nos últimos anos. Os setores com uso intensivo de energia, como o químico, metalúrgico e de fabricação de papel, foram atingidos de forma particularmente dura. Esses setores respondem por apenas 16% da produção industrial alemã, mas consomem quase 80% da energia industrial. Muitas empresas reagiram ao aumento dos custos de energia interrompendo a produção.

A mudança de padrões na demanda global é um problema maior para a maioria das empresas. Como observou a Pictet Wealth Management, a relação econômica da Alemanha com a China mudou. Na década de 2010, o crescimento dos dois países era complementar: a Alemanha vendia carros, produtos químicos e máquinas para a China, que, por sua vez, comprava bens de consumo e insumos intermediários, como baterias e componentes eletrônicos. Agora, a China é capaz de produzir por si mesma grande parte do que antes era importado e, em alguns casos, tornou-se um sério rival para os mercados de exportação, principalmente no antigo produto básico alemão, os carros.

No entanto, o pessimismo em relação à indústria alemã pode ser exagerado. Embora a produção industrial tenha caído desde 2020, seu valor agregado bruto tem se mantido notavelmente estável. As empresas de manufatura, em muitos casos, conseguiram mudar para a produção de itens de maior valor, mesmo quando perderam participação no mercado. E, no ano passado, com a contração da economia em geral, o comércio continuou a contribuir para o crescimento, algo que parece que se repetirá este ano.

O aumento da renda real das famílias, à medida que a inflação diminui, tem sido lento para levar a uma maior demanda, mas deve acabar se refletindo nos gastos dos consumidores. O pior do aperto energético do setor também está no passado. A maioria dos observadores espera uma retomada do crescimento no próximo ano. O governo previu um crescimento de 1,1% em 2025 e 1,6% em 2026, com base na suposição de que o consumo privado começará a se recuperar. Com certo ceticismo, os ministros presumem que isso ocorrerá em parte devido às suas próprias políticas de indução de crescimento.

Porém, uma recuperação tardia não significaria uma fuga dos problemas estruturais de longa duração. Na realidade, a fraqueza econômica da Alemanha é anterior aos recentes choques geopolíticos e econômicos. Como Schnabel observou este mês, o PIB alemão no final de 2021 era apenas 1% maior do que o nível de quatro anos antes, em comparação com o crescimento de 5% no restante da zona do euro e mais de 10% nos Estados Unidos.

O sucesso da Alemanha na década de 2010 refletiu a vantagem competitiva do país em relação ao restante da Europa. No início do século, a Alemanha estava lutando contra a reunificação. Seu nível de preços era mais alto do que o de outros países da área de moeda comum. Em seguida, no início dos anos 2000, as reformas Hartz, que incluíam a liberalização do mercado de trabalho, reduziram os custos ao enfraquecer o poder de negociação da mão de obra. Ao mesmo tempo, o crescimento impulsionado pela dívida no sul da Europa fez com que o nível de preços aumentasse na zona do euro como um todo.

No entanto, com o tempo, essa vantagem competitiva foi se desgastando. Após a crise da dívida do início da década de 2010, as economias europeias periféricas iniciaram suas próprias reformas estruturais. A partir de 2015, após uma década de moderação, os custos salariais alemães começaram a crescer mais rapidamente. Em 2019, a diferença de nível de preços entre a Alemanha e o restante da zona do euro havia diminuído. O impacto do aperto energético, com a Alemanha especialmente dependente do gás russo, elevou o nível de preços do país. Pela primeira vez em mais de duas décadas, a Alemanha não tem uma vantagem de custo sobre seus pares da zona do euro.

Ao lidar com essa perda de competitividade, a Alemanha também precisa enfrentar as mudanças demográficas. Nos últimos anos, o envelhecimento da população do país foi equilibrado pela alta imigração. Porém, menos migrantes estão chegando agora, deixando as empresas com falta de trabalhadores. Ao todo, o FMI espera que a população alemã em idade ativa diminua em 0,5% ao ano nos próximos cinco anos, o declínio mais acentuado de qualquer grande economia.