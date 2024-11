The Economist: A toda poderosa Alemanha agora está desesperada

O Ministério das Finanças do Estado de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha, lar de gigantes como Bosch, Mercedes e zf Friedrichshafen, não é um local ruim para sondar as ansiedades da Alemanha. O país está dominado por temores de desindustrialização, enquanto se encaminha para uma eleição que parece certa de que o chanceler, Olaf Scholz, perderá seu cargo se seu partido não o abandonar primeiro.

PUBLICIDADE O ocupante desse ministério, Danyal Bayaz, teme que a Alemanha tenha desperdiçado os “dividendos da globalização” dos últimos 15 anos, subfinanciando a esfera pública em uma era de baixas taxas de juros. Agora, enfrentando um aperto energético, a crescente concorrência da China e a perspectiva de que os Estados Unidos de Donald Trump imponham tarifas de 10% a 20% sobre as importações, o modelo de negócios do país, teme o ministro, está “entrando em colapso”. Bayaz lamenta a incapacidade da Alemanha de lidar com as novas tecnologias, apesar de seus pontos fortes em pesquisa básica e engenharia. Ele observa que a última grande startup bem-sucedida da Alemanha foi a Sap, uma empresa de software, fundada no momento em que Franz Beckenbauer levou o time de futebol da Alemanha Ocidental à vitória no campeonato europeu de 1972. A Alemanha tem 60 vezes mais pessoas do que a Estônia, mas apenas 15 vezes mais “unicórnios” (startups privadas que valem mais de US$ 1 bilhão).

Alemanha tem 60 vezes mais pessoas do que a Estônia, mas apenas 15 vezes mais “unicórnios” Foto: Adobe Stock

Essa é uma ladainha conhecida. A indústria alemã, especialmente suas pequenas e médias empresas Mittelstand (termo usado na Alemanha para pequenas e médias empresas), concentrou-se na inovação incremental, deixando-a despreparada para choques tecnológicos como o advento dos veículos elétricos. Os vínculos confortáveis entre empresas, bancos e políticos geraram complacência e resistência à reforma. A adesão dogmática às regras fiscais levou a pontes enferrujadas, escolas decadentes e trens atrasados. O crescimento nos mercados estrangeiros engordou os lucros da Deutschland ag (e as receitas do Tesouro) por um tempo, mas esse modelo orientado para a exportação deixou a Alemanha exposta quando os ventos da globalização se tornaram frios.

Agora, a Alemanha, que no ano passado substituiu o Japão como a terceira maior economia do mundo, está colhendo os frutos. É difícil discernir qualquer crescimento líquido no PIB real desde antes da pandemia. As previsões são pouco melhores e não levam em conta os riscos de uma guerra comercial trumpiana. A Volkswagen, a maior montadora de automóveis da Europa, está cogitando o primeiro fechamento de fábrica em seus 87 anos de história; até 30 mil empregos podem ser perdidos. O desemprego está aumentando, embora a partir de uma base baixa.

Publicidade

Os altos preços da energia, especialmente depois que a Alemanha teve de se desfazer do gás russo após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin em 2022, são uma reclamação comum entre as empresas de um país onde a manufatura ainda representa 20% do valor agregado bruto. Isso continua sendo quase o dobro do valor da França, embora a produção industrial tenha atingido o pico em 2018 e, desde então, tenha caído mais rapidamente do que em outras partes da UE, especialmente em setores de energia intensiva, como a siderurgia.

As carteiras de pedidos estão em baixa, e os investimentos planejados foram adiados ou transferidos para o exterior. O diretor-presidente da Thyssenkrupp, uma siderúrgica deficitária, disse que a Alemanha está “em plena desindustrialização”. Até mesmo os varejistas foram atingidos. Após a invasão da Rússia, Raoul Rossmann, que dirige uma cadeia de farmácias com sede perto de Hanover que leva o nome de sua família, percorreu suas filiais para descobrir como economizar nas contas de energia.

Olaf Scholz deve deixar o cargo de chanceler alemão em breve, após coalizão que o sustentava ruir Foto: Michael Kappeler / AP

Outras lamentações incluem a falta de trabalhadores qualificados à medida que a Alemanha envelhece e as camadas de burocracia, muitas delas provenientes de Bruxelas, que o Instituto Ifo, em Munique, calcula que custam à economia € 146 bilhões (US$ 154 bilhões) por ano. Um desenvolvimento crucial, de acordo com Sander Tordoir, do Centre for European Reform (cer), um grupo de reflexão, é a mudança no relacionamento com a China.

Nas décadas de 2000 e 2010, a Alemanha estava perfeitamente posicionada para satisfazer o apetite chinês por seus carros, produtos químicos e widgets de engenharia de precisão: as exportações de mercadorias para a China aumentaram 34% entre 2015 e 2020, mesmo com a queda das exportações para outros países.

Ainda em 2020, a China era um importador líquido de carros, mas no ano passado se tornou o maior exportador do mundo. As empresas chinesas estão se transformando de clientes em concorrentes, passando a comer o almoço não apenas da indústria automobilística alemã, mas também do Mittelstand. “A história dos carros é emblemática, mas também se trata de máquinas e produtos químicos”, diz Tordoir.

Publicidade

Conforme observado por Clemens Fuest, da Ifo, a China agora responde por apenas 6% do total das exportações alemãs, aproximadamente a mesma participação da vizinha Holanda. Mas a história da China não se resume à dependência da exportação. Tordoir e Brad Setser, economista do Council on Foreign Relations, um think-tank americano, descrevem em um artigo como o “segundo choque da China” pode piorar os problemas industriais da Alemanha.

PUBLICIDADE O mercado interno da China não consegue absorver o excesso de produção de seus fabricantes subsidiados pelo Estado e, como eles buscam clientes no exterior, o superávit comercial do país explodiu. Isso apresenta dificuldades para as empresas alemãs no país e nos mercados estrangeiros. “Os mercados dirigidos pelo Estado na China poderiam fornecer níveis irracionais de financiamento para o investimento chinês em novas capacidades por mais tempo do que a capacidade de solvência de grande parte da indústria alemã”, escreve a dupla. Como as exportações alemãs para a China diminuíram, os Estados Unidos entraram parcialmente na brecha. Algumas empresas conseguiram explorar as oportunidades abertas pela dissociação dos Estados Unidos da tecnologia chinesa; outras engordaram com a bonança de subsídios desencadeada pela Lei de Redução da Inflação. Mas Trump ameaça tudo isso. Não apenas as tarifas são iminentes - o Bundesbank acredita que elas poderiam cortar um ponto porcentual do PIB alemão -, mas novas restrições americanas poderiam atingir os fabricantes alemães que usam insumos chineses. Elas também acelerarão a busca dos exportadores chineses por mercados alternativos, inclusive a Europa. A indústria alemã está dividida em relação à China, observa um diplomata: embora muitas empresas do Mittelstand, especialmente as de maquinário, apoiem a política de “redução de riscos”, as montadoras de automóveis e conglomerados como a Basf estão dobrando a aposta. A Volkswagen e a BMW estão planejando novos e grandes investimentos na produção chinesa, assim como empresas de autopeças como a Continental. O lobby do setor automotivo ajudou a garantir que a Alemanha fosse um dos cinco países a votar contra as tarifas da UE sobre as importações de automóveis chineses em outubro. Dentro do governo alemão, há tensões entre diplomatas e espiões, que querem punir a China com restrições comerciais por apoiar o esforço militar da Rússia, e tipos voltados para o setor que temem que essa seja uma medida que a Alemanha de baixo crescimento não pode permitir.

Publicidade

Acabando com o fetiche

A história da desindustrialização pode ser mais complicada do que parece. A perda de empregos no setor de manufatura reduz a produtividade da Alemanha, que já está em baixa. Mas o valor agregado bruto na manufatura permaneceu estável, mesmo com a queda na produção. Em outras palavras, alguns fabricantes alemães podem estar produzindo coisas mais valiosas e vendendo menos. Essa “qualidade acima da quantidade”, como diz o Deutsche Bank, sugere um futuro para as empresas alemãs de tecnologia de ponta, incluindo carros sofisticados. A Alemanha mantém uma vantagem na tecnologia verde, incluindo turbinas eólicas e eletrolisadores.

Alemanha realizará uma eleição em fevereiro, após o colapso da coalizão de três partidos este mês Foto: MIRKO KUZMANOVIC/Adobe Stock

Em alta Economia ‘Só países em guerra têm déficit tão alto quanto o Brasil’, diz Stuhlberger, gestor do fundo Verde Dino revela seu viés ideológico em decisão sobre cemitérios de SP e coloca concessões em risco Mas isso dificilmente poderá compensar as perdas em outros setores. A Alemanha precisa superar seu “fetiche pela indústria”, avalia Moritz Schularick, do Kiel Institute for the World Economy. As indústrias intensivas em energia não crescem há duas décadas. O setor automotivo tem perdido empregos há seis anos, e uma reversão parece improvável. “Por anos, eles acreditavam que ‘Nós somos os melhores’, e de repente acabou”, diz um oficial da UE. Forças estruturais profundas estão impulsionando mudanças no modelo industrial da Alemanha. Convencer os alemães de que existe uma alternativa a ser um Exportweltmeister é um trabalho de anos, não meses. Mesmo compensando a diminuição do comércio em outras áreas é uma maratona: apesar dos melhores esforços da Alemanha, as negociações de livre comércio da UE com o Mercosul, um grande bloco comercial da América do Sul, se arrastam há 25 anos (a França, entre outros, continua se opondo). Para alguns, uma ferramenta mais prática para impulsionar a economia seria reformar outra parte do modelo alemão que não parece mais adequada para os propósitos atuais: a regra de freio da dívida, uma peculiaridade da constituição que limita o déficit orçamentário estrutural anual do governo federal a 0,35% da produção. O freio da dívida é um artefato de uma era passada, diz Max Krahé do Dezernat Zukunft, uma organização de pesquisa baseada em Berlim, quando a Alemanha dependia de outros países que tinham déficits para estimular sua economia. Em um mundo onde a globalização estagnou, esse modelo não funciona mais. Enquanto isso, as necessidades de investimento público da Alemanha - uma estimativa amplamente citada as coloca em € 600 bilhões (R$ 3,6 trilhões) ao longo de dez anos - tornaram-se grandes demais para serem ignoradas. Além disso, novos fundos terão de ser encontrados para a defesa. Este ano, a Alemanha finalmente atingiu a meta da Otan de 2% do PIB, mas apenas graças a um fundo especial que em breve expirará. É provável que seja ainda mais necessário para apaziguar a nova administração Trump.

Publicidade

Por essas razões, há um crescente senso de que a próxima coalizão, provavelmente liderada por Friedrich Merz, líder dos Democratas Cristãos de centro-direita, estará aberta a uma modesta reforma do freio da dívida. (A Alemanha realizará uma eleição em fevereiro, após o colapso da coalizão de três partidos este mês.) Se isso acontecer, diz Tordoir, um boom de investimentos poderia ajudar a compensar perdas de exportação no curto prazo; feito de forma adequada, investimentos em educação, onde a Alemanha está atrasada em relação aos seus pares, e a infraestrutura poderia elevar a taxa de crescimento de longo prazo da Alemanha. Há muitas ideias para reforma, incluindo aumentar o déficit permitido (ou substituí-lo por diretrizes mais amplas), isentar investimentos públicos dos limites de empréstimo, ou estabelecer fundos fora do livro para infraestrutura ou defesa.

No entanto, como mudanças na constituição, todas essas requereriam uma maioria de dois terços em ambas as câmaras do parlamento. E há todas as chances de que partidos extremistas possam obter uma minoria de bloqueio de um terço no Bundestag (parlamento alemão) após a próxima eleição. Os Sociais-Democratas, portanto, pediram a Merz para considerar dar seu apoio à reforma agora, pois isso daria aos partidos pró-reforma os números de que precisam. Até agora, ele se recusou.

Thorsten Benner, que dirige o Instituto de Política Pública Global de Berlim, diz que a Alemanha passou do “otimismo fácil” dos anos de Angela Merkel para uma “armadilha de melancolia” na qual a política disfuncional, as limitações do freio da dívida, a sobreburocratização e a desconfiança pública se reforçam mutuamente. Ele espera que o próximo governo possa agir como um “disjuntor”.

Isso não parece implausível. Tão desanimador se tornou o clima que, em contraste até mesmo com seis meses atrás, há um crescente senso de que uma mudança profunda é inevitável. Isso formará o pano de fundo para o próximo acordo de coalizão, que pode ver um “grande acordo” no qual Merz aceita ajustes na dívida se seus parceiros concordarem com cortes de impostos ou reforma de bem-estar social. Mas haveria uma ironia trágica se a aritmética parlamentar frustrasse a mudança justamente quando as estrelas se alinham para isso.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.