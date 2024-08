Natural que a torcida seja por medalhas, mas chegar a Paris já é uma vitória num país que não liga para a formação de atletas. A equipe é feita de anônimos que passam horas por dia nas piscinas, nas quadras, nas pistas por anos a fio. Muitos sem equipe de fisioterapia, apoio psicológico e ou patrocínio. O choro de alegria ou de tristeza das judocas Bia Souza e Mayra Aguiar são os dois lados da mesma moeda. É a catarse de anos de treino e dedicação, em condições quase sempre adversas.

Sai governo, entra governo, e nada muda. A carreira do esportista depende de esforço individual e apoio familiar. ONGs fazem ótimo trabalho de base, que deveria ser responsabilidade do Estado. Flavio Canto, no judô, e o Instituto Hipólito, na ginástica são alguns exemplos.

China e Estados Unidos foram, mais uma vez, os grandes vencedores. São países com diferentes abordagens para esporte, mas o resultado é o mesmo; o topo reflete investimentos na base. Assim como Cuba no passado, para os chineses se trata uma política de Estado, apoiando milhares de atletas sempre vai surgir um grupo de elite. Para os americanos, a associação dos esportes à Educação é a cultura do país. Começa cedo com crianças praticando esportes diversos na escola e vai até bolsas em faculdades.