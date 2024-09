Eletronuclear: ‘Com centro de armazenamento, resíduos nucleares não serão mais problema’, diz Osório

“A questão do armazenamento já foi um problema muito sério, complexo e de difícil solução, mas hoje não é mais”, disse Osório. Ele comentava o fato de que os depósitos das centrais estão “quase lotados” na 9ª edição da Conferência Cidades Verdes, organizada pelo Instituto Onda Azul e Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) na sede da entidade, no centro do Rio.

A expectativa é de que, além de armazenar os resíduos de Angra 1 e 2, o Centena receba os de Angra 3, ora com 65% das obras civis finalizadas. Segundo Osório, até 2030, quando também prevê o início das operações de Angra 3, o Centena deve estar em funcionamento.