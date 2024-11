Análise | Elon Musk está causando um curto-circuito na revolução dos veículos elétricos que ele mesmo iniciou

Reconhecer esse fato é o primeiro passo em qualquer esforço para eletrificar toda a frota - que era a estrela norteadora da Tesla até o ano passado. Não existe um mundo em que sejamos 100% elétricos com a Tesla detendo 100% do mercado; é necessário um ecossistema com concorrentes viáveis que ofereçam uma gama de carros elétricos em diferentes faixas de preço, assim como no mercado automotivo tradicional. Portanto, se bloquearmos o apoio a uma ampla mudança nos gostos dos consumidores e, consequentemente, na base industrial, de carros a gasolina para elétricos, isso não deixará o campo aberto para que a Tesla fique com tudo. Em última análise, isso fecha o campo.

O crédito fiscal federal de US$ 7,5 mil foi solicitado em apenas cerca de um quinto dos carros elétricos comprados nos EUA no primeiro semestre do ano, de acordo com a Bloomberg NEF, refletindo as condições já bastante rigorosas relacionadas ao conteúdo nacional e ao preço. Isso subestima sua importância, pois oferece um sinal aos fabricantes para que continuem aumentando a capacidade de realizar economias de escala, reduzir preços e alimentar um maior crescimento.

Bizarramente, poderíamos chegar a uma situação em que o subsídio ao consumidor fosse cortado, mas os membros republicanos do Congresso poupassem os créditos à manufatura por medo de perder empregos em seus distritos - uma posição que poderia ser resumida como: “O que queremos? Nada de veículos elétricos! Onde devemos construí-los? Aqui!”

A GM, a Ford e outras montadoras tradicionais sofreriam perdas, mas, como empresas que buscam lucros, simplesmente voltarão com mais força para os lucrativos carros a gasolina e híbridos - que os americanos comprarão porque são produtos familiares e bem aceitos, e os modelos elétricos projetados para substituí-los não estarão mais disponíveis (as importações chinesas baratas também serão bloqueadas, não se esqueça).