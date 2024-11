Ford cortará mais de 4 mil empregos na Europa, com vendas de carros elétricos em baixa

A Ford anunciou nesta quarta-feira, 20, que vai reduzir sua força de trabalho em 4 mil pessoas na Europa e no Reino Unido até o final de 2027, citando os ventos contrários da economia, a pressão do aumento da concorrência e as vendas mais fracas do que o esperado de carros elétricos.

A fabricante de automóveis informou que a maior parte dos cortes de empregos aconteceria na Alemanha e seria realizada em consulta com representantes dos funcionários.

Fábrica da Ford em Colônia, na Alemanha Foto: Ina Fassbender/AFP

Do total, 2,9 mil empregos seriam perdidos na Alemanha, 800 na Grã-Bretanha e 300 em outros países da União Europeia. A Ford tem 28 mil empregados na Europa e 174 mil em todo o mundo. "A indústria automobilística global continua em um período de significativa ruptura à medida que muda para a mobilidade eletrificada", disse a empresa em comunicado. "A transformação é particularmente intensa na Europa, onde as montadoras enfrentam ventos contrários competitivos e econômicos significativos e, ao mesmo tempo, lidam com um desalinhamento entre as regulamentações de CO2 e a demanda dos consumidores por veículos eletrificados", completa.

Na Europa, as montadoras precisam vender veículos elétricos suficientes para atender aos novos e mais baixos limites de emissões médias de dióxido de carbono da frota em 2025 e enfrentar a meta de longo prazo da UE para 2035, de reduzir as emissões a zero, o que significaria a eliminação da maioria dos veículos com motores de combustão interna.

No entanto, as vendas de veículos elétricos ficaram para trás, pois os consumidores, preocupados com a inflação, reduziram seus gastos, e a Alemanha, um dos principais mercados de automóveis, abandonou os incentivos governamentais para a compra dos elétricos.

As vendas desses veículos caíram 5,8% nos primeiros nove meses do ano em um mercado geral de carros que está encolhendo. As montadoras também estão enfrentando a crescente concorrência dos veículos elétricos fabricados na China.

A Ford disse que também reduziria o tempo de trabalho dos funcionários de sua fábrica em Colônia, na Alemanha, onde fabrica os veículos elétricos Capri e Explorer.

As vendas da Ford caíram 15,3% nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis. A montadora sediada em Dearborn, Michigan, nos Estados Unidos, viu o lucro líquido de toda a empresa cair 26%, para US$ 892 milhões, no terceiro trimestre, uma vez que teve US$ 1 bilhão em encargos contábeis por conta de um SUV elétrico que teve o projeto cancelado.

A Ford é uma marca estabelecida na Europa e marcará seu 100.º aniversário de negócios na Alemanha no próximo ano. Sua principal fábrica em Colônia iniciou a produção em 1931; o lançamento da pedra fundamental contou com a presença de Henry Ford e do então prefeito Konrad Adenauer, mais tarde chanceler da Alemanha.

Volkswagen também deve fazer cortes na Alemanha

A montadora não é a única a sofrer com os ventos contrários. A Volkswagen disse que está pensando em fechar até três de suas fábricas na Alemanha, de acordo com seu representante chefe dos funcionários. A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis pediu uma revisão mais rápida dos limites mais baixos de C02 previstos para 2026. A Ford disse que o vice-presidente e diretor financeiro da empresa, John Lawler, escreveu uma carta ao governo alemão reiterando o compromisso da empresa com as metas climáticas, mas pedindo ações para melhorar as condições de mercado e garantir o sucesso futuro do setor. "O que nos falta na Europa e na Alemanha é uma agenda política clara e inequívoca para promover a mobilidade elétrica, como investimentos públicos em infraestrutura de recarga, incentivos significativos para ajudar os consumidores a fazer a mudança para veículos eletrificados, melhorar a competitividade de custos para os fabricantes e maior flexibilidade no cumprimento das metas de conformidade de CO2″, disse Lawler. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.