Embraer recebe encomendas de 28 jatos de companhias dos EUA que somam R$ 2,7 bilhões

A Embraer anunciou nesta terça-feira, 19, duas novas encomendas de jatos: uma de 20 jatos comerciais Embraer E195-E2, feita pela Porter Airlines, e outra de oito jatos E175 e opções para a compra de mais 13 pelo Alaska Air Group, que faz parte do grupo aéreo Horizon. Ao todo, considerados os preços de tabela, os pedidos somam quase R$ 2,7 bilhões.

Em relação ao primeiro contrato, o pedido se soma a 30 pedidos firmes existentes. A Porter usará o E195-E2 para estender seu premiado serviço para destinos em toda a América do Norte. O novo acordo, com valor de US$ 1,56 bilhão, eleva os pedidos da Porter à Embraer para um total de até 100 aeronaves E195-E2, sendo 50 pedidos firmes e 50 direitos de compra.

Em 2021, a Porter encomendou 30 jatos Embraer E195-E2, com direito de compra de mais 50 aeronaves, no valor de US$ 5,82 bilhões, se todas as opções forem exercidas.

Produção do jato E195-E2 da Embraer Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

A Porter Airlines será o cliente de lançamento norte-americano da mais nova família de jatos da Embraer, o E2. O E195-E2 acomoda entre 120 e 146 passageiros. A primeira entrega para a Porter e a entrada em serviço estão programadas para o segundo semestre de 2022.

Já sobre o segundo contrato, a aeronave E175 voará exclusivamente para a Alaska Airlines sob um Contrato de Compra de Capacidade (CPA) com a Horizon Air. O valor do contrato, incluindo opções, é de US$ 1,12 bilhão com base no preço de tabela.

As novas aeronaves da Horizon terão 76 assentos, e serão entregues com a identidade visual da Alaska e configuração de cabine dividida em três classes ao longo dos próximos quatro anos, a partir do segundo trimestre de 2023.





Embraer como fornecedora exclusiva

No início deste ano, a Horizon Air anunciou que passaria a ter o E175 como frota única de jatos. Atualmente, a companhia aérea voa com um mix de 31 aeronaves turboélice Q400 e 30 aeronaves E175s. Serão entregues nove E175s no próximo ano como parte de um pedido anterior, que também inclui mais três entregas em 2025.

Com este pedido, a Horizon terá uma frota de 50 E175s. Com bases em Washington, Oregon, Idaho e Alasca, a Horizon atende mais de 45 cidades em todo o noroeste do Pacífico, Califórnia, Centro-Oeste, Colúmbia Britânica e Alberta no Canadá.