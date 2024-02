Entidades do agro sugerem mais de 40 itens para nova cesta básica, com imposto zero; veja lista

BRASÍLIA - As entidades ligadas ao setor agropecuário apresentaram uma lista com mais de 40 itens para a composição da nova cesta básica nacional, com imposto zero. Ao todo, 31 associações e sindicatos levaram sugestões para as lideranças da área no Congresso, apurou o Estadão.

PUBLICIDADE A definição dos itens da cesta nacional faz parte da regulamentação da reforma tributária, aprovada no fim do ano passado. Os produtos contemplados terão o Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) zerado. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) deve apresentar nos próximo sua proposta para a lista final de itens. Entre as sugestões recebidas estão bolos, chás, barras de cereais, creme de leite e cacau em pó. Veja mais abaixo:

Achocolatado;

Açúcar;

Amidos de milho, de batata e de mandioca;

Arroz;

Azeite;

Banha de porco;

Barras de cereais;

Biscoitos;

Bolos;

Cacau em pó;

Café;

Carne bovina;

Carne de aves;

Carne suína;

Chá;

Complemento alimentar;

Creme de leite;

Doces de frutas em massa ou pasta;

Enchidos;

Farinhas e féculas derivadas de cereais, raízes e tubérculos;

Farinha láctea;

Feijão;

Fórmulas infantis;

Frutas;

Fubá, sêmola e semolina de milho;

Goma e fécula de mandioca;

Infusões;

Iogurtes;

Legumes e verduras higienizados;

Leite condensado;

Leite e derivados;

Manteiga;

Margarina;

Massas alimentícias;

Molhos preparados e condimentos;

Óleos vegetais;

Ovos inteiros ou crus;

Pães;

Pescados;

Queijos;

Sal;

Suco de frutas integral;

Trigo;

Xarope de guaraná ou de açaí

Disputa entre setores

A lista de produtos da cesta básica será discutida por um grupo de trabalho. Depois, terá de passar pela Comissão de Sistematização – responsável por coordenar os grupos, com representantes de União, Estados e municípios – e receber o aval do governo.

Definição de produtos da cesta básica cria embate entre os setores Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Como mostrou o Estadão, a composição dos itens que vão fazer parte da nova cesta básica nacional tem provocado uma disputa entre setores e entidades empresariais nos bastidores do Congresso Nacional

Um das principais embates deve se dar entre os segmentos de produtos in natura e industrializados, envolvendo áreas como o agronegócio e o setor supermercadista.