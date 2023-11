São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais continuam sendo os estados com maior participação no PIB (Produto Interno Bruto) nacional, com 30,2%, 10,5% e 9,5%, respectivamente. Os dados, parte do Sistema de Contas Regionais 2021, foram divulgados na última sexta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Todas as 27 Unidades da Federação apresentaram crescimento no volume do PIB em 2021. A publicação mostra que o Rio Grande do Sul registrou a maior variação, 9,3%, seguido por Tocantins, 9,2%, Roraima, 8,4%, Santa Catarina (6,8%) e Acre (6,7%).

A agropecuária, principalmente o cultivo de soja, contribuiu para o resultado de 2021 dos estados que mais tiveram crescimento econômico Foto: VIVI ZANATTA/AE

Naquele ano, o PIB do Brasil atingiu R$ 9 trilhões, com aumento de 4,8% em volume, após os efeitos da pandemia em 2020. Em 14 Unidades da Federação, os resultados foram acima da média nacional (4,8%). A agropecuária, principalmente o cultivo de soja, contribuiu para o resultado de 2021 dos estados que mais cresceram, exceto em Santa Catarina, onde a atividade variou 0,5%.

Confira o ranking das maiores economias estaduais em 2021:

São Paulo 30,2% Rio de Janeiro 10,5% Minas Gerais 9,5% Rio Grande do Sul 6,5% Paraná 6,1% Santa Catarina 4,8% Bahia 3,9% Distrito Federal 3,2% Goiás 3% Pará 2,9% Mato Grosso 2,6% Pernambuco 2,5% Ceará 2,2% Espírito Santo 2,1% Mato Grosso do Sul 1,6% Amazonas 1,5% Maranhão 1,4% Paraíba 0,9% Rio Grande do Norte 0,9% Alagoas 0,8% Piauí 0,7% Sergipe 0,6% Tocantins 0,6% Rondônia 0,6% Amapá 0,2% Acre 0,2%

Veja o crescimento de participação no PIB de cada região