Christopher Waller, diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), afirmou na quinta-feira, 22, que indicadores recentes da economia dos Estados Unidos reforçam a visão de que “não há pressa em começar a cortar os juros”.

Durante um evento na Universidade de Saint Thomas, em St. Paul (Minnesota), Waller disse que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre do ano passado - de 3,3% -, a força demonstrada pelo mercado de trabalho no início do ano e a inflação ao consumidor (CPI) em aceleração em janeiro “reforçaram minha visão de que precisamos verificar se o progresso que vimos na inflação no segundo semestre de 2023 vai continuar”.

Uma bandeira dos Estados Unidos voa sobre o prédio do Federal Reserve em 4 de maio de 2021, em Washington Foto: Patrick Semansky, Arquivo / AP