Estamos fazendo esforço para país voltar a crescer e para controlar inflação, afirma Dilma

Um dia depois de conclamar uma cooperação dos governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, a presidente Dilma Rousseff voltou a afirmar nesta sexta-feira, 31, que o país vive um momento de "travessia" que será superado. "Nós estamos hoje no Brasil fazendo um grande esforço para o país voltar a crescer, para controlar a inflação", disse durante cerimônia de entrega de 2.932 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, em Maricá (RJ). "Estamos numa travessia", reforçou.