Houve uma queda de aproximadamente 15% no valor médio das tarifas da Ryanair no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de 2023, baixando de € 49,07 para € 41,93. A companhia europeia atribuiu a baixa ao momento do feriado de páscoa deste ano, que caiu em março.

“Embora a demanda no terceiro trimestre seja forte, os preços continuam mais baixos do que esperávamos. Agora, a expectativa é que as tarifas do verão sejam substancialmente mais baixas do que no ano passado”, disse o CEO da Ryanair, Michael O’Leary, em um comunicado.