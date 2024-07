O Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES divulgou nesta segunda-feira, 22, o primeiro processo seletivo da instituição após um intervalo de 12 anos. A seleção pública 2024 oferece 150 vagas para início imediato e 750 para cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20,9 mil para atuar no cargo de analista com carga horária de 35 horas semanais.

As vagas ofertadas são destinadas inicialmente para trabalhar no Rio de Janeiro. Entretanto, de acordo com as necessidades de serviço e no interesse da administração, as pessoas selecionadas poderão ser lotado em unidade localizada em qualquer outra cidade onde o BNDES atue ou venha a atuar, como Brasília, São Paulo ou Recife .

O Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES divulgou nesta segunda-feira, 22, o primeiro processo seletivo da instituição após um intervalo de 12 anos Foto: Paulo Vitor/Estadão

Cargos

Para este concurso, poderão se inscrever pessoas com ensino superior completo nas seguintes áreas:

Administração,

Análise de Sistemas

Cibersegurança

Análise de Sistemas - Desenvolvimento

Análise de Sistemas - Suporte

Arquitetura - Urbanismo

Arquivologia Digital

Ciências Contábeis

Ciência de Dados

Comunicação Social

Direito

Economia

Engenharia

Como se inscrever

A inscrição poderá ser feita a partir das 10h do dia 26 de julho, próxima sexta-feira, até as 23h59 do dia 19 de agosto na página da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). No sistema eletrônico de inscrição, as pessoas deverão escolher o cargo e cidade de realização das provas. A inscrição custa R$ 110,00.

Após o envio do requerimento de inscrição, o candidato poderá optar entre as duas formas de pagamento: boleto bancário, que poderá será ser pago em qualquer banco ou por Pix, utilizando a opção copia e cola ou QR Code gerado no valor da inscrição. O pagamento após a data de vencimento implica o cancelamento da inscrição

Isenção

O candidato que deseja solicitar isenção total de pagamento do valor de inscrição deve comprovar ser membro de família de baixa renda por meio do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único. Doadores ou doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde também podem solicitar a inserção.

Reserva de vagas para candidatos negros e PCDs

O BNDES reservou, pela primeira vez, uma cota de 30% para pessoas negras. O último processo seletivo de pessoal do banco foi lançado em 2012 - antes da Lei nº 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para cotas raciais.

No ato da inscrição, o candidato deve informar se deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas autodeclarados preto ou pardas, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Está previsto também no edital, a reserva de 15% das vagas para pessoas com deficiência (PCDs).

“Alinhado com a política do governo Lula, estamos construindo o BNDES do futuro cada vez mais inclusivo. Por isso, nosso esforço em realizar um concurso que amplie as oportunidades para quem, historicamente, sempre teve menos chances, incluindo no serviço público. O banco tem compromisso com o combate às desigualdades”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota divulgada pela instituição.

Etapas

1ª Etapa - Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

- Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa - Provas Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

- Provas Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª Etapa - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas as pessoas negras;

- Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas as pessoas negras; 4ª Etapa - Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessários para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Cronograma