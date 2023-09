THE NEW YORK TIMES, HONG KONG - Há apenas algumas semanas, a China Evergrande, incorporadora imobiliária mais endividada do mundo, estava escrevendo o seu próximo capítulo e trabalhando para resolver disputas financeiras com os seus credores. Então veio uma torrente de más notícias e as páginas foram rasgadas.

Os funcionários do braço de gestão de fortunas da empresa foram detidos pelas autoridades. Dois ex-altos executivos estão supostamente detidos e seu presidente bilionário está sob vigilância policial. Os investidores fugiram, vendendo as suas ações e fazendo com que as ações já em queda da empresa caíssem mais de 40% na última semana.

Os problemas de Evergrande agravaram-se na quinta-feira, 28, quando a companhia suspendeu a negociação das ações das suas três empresas de capital aberto em Hong Kong sem dar uma razão.

Mais tarde no mesmo dia, a Evergrande confirmou num documento apresentado à bolsa de valores de Hong Kong que o seu presidente, Hui Ka Yan, tinha sido “sujeito a medidas obrigatórias” por autoridades, por suspeita de “crimes ilegais”. Acrescentou que as ações não seriam negociadas “até novo aviso”.

A empresa forneceu poucas outras informações nos últimos dias sobre os acontecimentos envolvendo seus executivos, que foram revelados pela polícia chinesa e divulgados na mídia local e estrangeira.

A Evergrande havia dito apenas que a empresa estava sob investigação e não conseguiria avançar com uma reestruturação crítica de sua dívida. Os investidores foram deixados às cegas.

A rápida evolução dos acontecimentos aumentou a pressão crescente sobre os formuladores de políticas em Pequim que tentam lidar com a crise imobiliária da China. Há dois anos, o colapso da Evergrande sob uma dívida de US$ 300 bilhões deixou o mundo preocupado. Agora a empresa está de volta aos holofotes e a sua incapacidade de resolver questões com os seus credores está lançando uma sombra sobre o cenário imobiliário da China, já repleto de sinais de insolvência.

A incerteza sobre o destino da Evergrande, que tinha quase 110 mil funcionários até julho, está aprofundando as preocupações sobre as dezenas de outras incorporadoras que entraram em inadimplência nos últimos dois anos. Outra grande incorporadora chinesa, a Country Garden, que reportou um prejuízo de US$ 7,3 bilhões no primeiro semestre do ano, está trabalhando para liquidar suas dívidas com os detentores de títulos.

“Isso levanta mais perguntas do que respostas”, disse Sandra Chow, codiretora de pesquisa da Ásia-Pacífico na empresa de análise de crédito CreditSights. “Em um ambiente onde as pessoas estão nervosas, isso não ajuda. O sentimento já era ruim no setor imobiliário.”

As ações imobiliárias chinesas despencaram e nos últimos dias atingiram mínimos de vários anos. Os compradores de casas estão ariscos. E alguns investidores estrangeiros que emprestaram dinheiro a incorporadoras chinesas estão perdendo a fé de que algum dia serão pagos.

O mercado imobiliário da China, outrora alimentado por empréstimos, tem sido prejudicado há vários anos desde que Pequim reprimiu a capacidade das empresas imobiliárias de contraírem mais dívidas.

Em 2021, a Evergrande foi uma das primeiras e mais proeminentes a dar calote em uma torre de contas não pagas. Dúzias de outras incorporadoras privadas a seguiram, desencadeando receios sobre a economia da China, que há muito tempo depende do mercado imobiliário para o seu crescimento.

A saída da China dos paralisantes lockdowns da pandemia no início deste ano desencadeou o otimismo de que algumas incorporadoras seriam capazes de seguir em frente, impulsionados pelas vendas de novas casas e pelo progresso nas negociações com os credores. Os investidores continuaram a negociar títulos de incorporadoras inadimplentes, às vezes por centavos de dólar, prevendo que poderiam ganhar dinheiro assim que as empresas resolvessem as suas dívidas.

Mas, nos últimos meses, o mercado imobiliário tropeçou e as vendas de apartamentos despencaram. A perda de confiança entre os compradores de casas restringiu as poucas incorporadoras restantes que haviam evitado o default (calote).

Nas últimas semanas, Pequim ofereceu novas medidas para reforçar o mercado imobiliário, como a redução das taxas hipotecárias. Algumas das maiores cidades da China tentaram aliviar as restrições à compra de casas. Mas os esforços pouco fizeram para reverter um pessimismo mais amplo entre as famílias chinesas que estão profundamente cautelosas em relação aos gastos.

Uma grande incorporadora, a China Oceanwide, está enfrentando uma liquidação judicial trazida por credores estrangeiros impacientes. A Evergrande disse na semana passada que tinha de reavaliar a sua própria proposta de reestruturação porque as suas vendas não corresponderam às expectativas, a trazendo para mais perto de uma possível liquidação.

Evergrande suspendeu a negociação das ações das suas três empresas de capital aberto em Hong Kong.

Ao longo do caminho, alguns dos credores restantes que acreditavam que as incorporadoras seriam capazes de pagar algumas de suas contas foram embora.

“Consideramos que não é possível investir no setor”, disse Michel Löwy, executivo-chefe da SC Lowy, uma empresa de investimentos que já teve uma pequena posição em títulos da Evergrande, citando informações e divulgações pobres.

As questões da Evergrande e das outras incorporadoras expuseram problemas mais profundos no sistema financeiro chinês, que durante muito tempo acomodou empréstimos sem restrições, expansão desenfreada e, frequentemente, corrupção. No entanto, mesmo com os reguladores tendo endurecido as regras e tentado forçar as empresas a se comportarem, a Evergrande continua a se destacar pela má governança corporativa.

Quando se deparou com uma crise de liquidez há dois anos, a Evergrande recorreu aos seus próprios funcionários, forçando muitos a lhe emprestarem dinheiro por meio da sua unidade de gestão de fortunas. Neste mês, as autoridades da cidade de Shenzhen, no sul da China, afirmaram ter detido alguns funcionários da unidade de gestão de fortunas.

A Evergrande confirmou as detenções sem fornecer quaisquer detalhes, acrescentando um novo mistério a uma empresa que nunca foi particularmente diligente em manter os seus investidores informados. Depois, a empresa cancelou reuniões importantes para finalizar um plano de reestruturação, culpando a piora das vendas, e disse que não poderia emitir nova dívida como parte do seu plano de reestruturação devido a uma investigação sobre o seu principal negócio, cujas ações são negociadas no continente.

Os investidores deixados no escuro pela Evergrande agarraram-se às informações da mídia nos últimos dias. Na segunda-feira, 25, o veículo chinês Caixin informou que Xia Haijun, ex-CEO da Evergrande, e Pan Darong, ex-diretor financeiro, foram detidos pelas autoridades. Os dois ex-executivos renunciaram aos cargos na Evergrande no ano passado por conta de seu envolvimento num plano para que US$ 2 bilhões de uma subsidiária fossem para o caixa da principal holding da Evergrande.

Então, na quarta-feira, 27, a Bloomberg News informou que Hui, o presidente que também era fundador da Evergrande, havia sido levado pela polícia e estava sob vigilância residencial. A empresa não confirmou as detenções de Pan e Xia.