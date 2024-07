Existe um erro de leitura pelo mercado quanto à intenção do governo e do Congresso em perseguir as diretrizes para atingir a meta fiscal, e isso se reflete nos indicadores do mercado, que estão “errados”, avalia o CEO do Banco XP, José Berenguer. Depois de ter conversado pessoalmente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília, na semana passada, Berenguer afirma existir um comprometimento “total” por parte da Fazenda, do Planejamento e mesmo do Congresso para que “tudo caminhe dentro do que foi combinado”. “Não há dúvida que eles vão perseguir ao máximo e vão entregar o máximo possível”, diz em entrevista ao Estadão/Broadcast.

No horizonte mais próximo, ainda que as discussões internas tragam cautela e a Selic deva de fato estacionar em 10,5% até o final do ano, o Brasil tende a se beneficiar do cenário de corte no juro no exterior nos próximos meses, avalia o CEO do Banco XP. Leia abaixo a entrevista:

Qual o cenário percebido pela XP para o segundo semestre?

Estamos assistindo o que eu chamo de “olé” da economia americana em todos os gestores. Primeiro o juro ia cair bastante, depois o mercado se convenceu de que não ia ter corte e até alta e agora voltamos a um mercado achando que pode haver até três cortes. Foi um ‘drible da vaca’, e isso machucou demais os fundos e os gestores.

Qual o cenário previsto para o Brasil nesse contexto?

Brasil, mercados emergentes, a gente está tendo um ano complexo. Mas eu separaria um pouco do que é Brasil e o resto dos outros mercados emergentes. O real sofreu mais, apesar do fortalecimento do dólar em relação aos emergentes. Essa maior desvalorização do real acho que tem a ver, como dito por alguns lá em Brasília, problemas de comunicação. Acho que a comunicação não ficou fluida, não ficou 100% alinhada e gerou uma sensação de que o governo talvez não fosse seguir as diretrizes fiscais que ele se comprometeu.