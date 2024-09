Êxodo chinês: com o fim do ‘boom’ econômico, o Japão emerge como opção para quem deixa a China

TÓQUIO - Um a um, os estudantes, advogados e outros entraram em uma sala de aula em uma universidade no centro de Tóquio para uma palestra de um jornalista chinês sobre Taiwan e democracia - temas tabus que não podem ser discutidos publicamente na China.

"A democracia moderna de Taiwan exigiu luta e derramamento de sangue, não há dúvidas quanto a isso", disse Jia Jia, colunista e professor convidado da Universidade de Tóquio, que foi brevemente detido na China há oito anos por suspeita de ter sido um dos líderes do movimento de defesa dos direitos humanos. Ele é um das dezenas de milhares de intelectuais, investidores e outros chineses que se mudaram para o Japão nos últimos anos, como parte de um processo de maior êxodo de pessoas da China.

Suas origens variam muito, e eles estão saindo por todos os tipos de motivos. Alguns são muito pobres, outros são muito ricos. Alguns saem por motivos econômicos, pois as oportunidades se esgotam com o fim do boom da economia chinesa. Alguns fogem por motivos pessoais, pois até mesmo as liberdades limitadas estão sendo corroídas.

O jornalista chinês Jia Jia conversa com um amigo em uma livraria em Tóquio, Japão Foto: Shuji Kajiyama/AP

Os migrantes chineses estão indo para todos os cantos do mundo, desde trabalhadores que buscam abrir seus próprios negócios no México até estudantes exaustos que vão para a Tailândia. Aqueles que escolhem o Japão tendem a ser abastados ou altamente educados, atraídos pela facilidade de vida, pela rica cultura e pelas políticas de imigração do país, que favorecem profissionais altamente qualificados, com menos reações contrárias aos imigrantes, às vezes observadas nos países ocidentais.

Inicialmente, Jia pretendia se mudar para os EUA, não para o Japão. Mas depois de vivenciar o surto de coronavírus na China, ele estava ansioso para sair e seu pedido de visto americano estava parado no processamento. Então, em vez disso, ele escolheu o Japão.

“Nos Estados Unidos, a imigração ilegal é particularmente controversa. Quando fui para o Japão, fiquei um pouco surpreso. Descobri que a política de imigração deles é, na verdade, mais tranquila do que eu pensava”, disse Jia à The Associated Press. “Descobri que o Japão é melhor do que os EUA.”

Atualmente, é difícil entrar nos EUA. Dezenas de milhares de chineses foram presos na fronteira entre os Estados Unidos e o México no ano passado, e estudantes chineses foram interrogados na alfândega, já que os atritos comerciais alimentam suspeitas de possível espionagem industrial. Alguns Estados dos EUA aprovaram leis que restringem a propriedade de cidadãos chineses.

“Os EUA estão excluindo os chineses que são mais amigáveis com eles, que compartilham mais seus valores”, disse Li Jinxing, um advogado cristão de direitos humanos que se mudou para o Japão em 2022.

Li vê paralelos com cerca de um século atrás, quando intelectuais chineses como Sun Yat-sen, o pai fundador da China moderna, mudaram-se para o Japão para estudar como o país se modernizou tão rapidamente.

“Por um lado, esperamos encontrar inspiração e direção na história”, disse Li sobre si mesmo e sobre os chineses que pensam da mesma forma no Japão. “Por outro lado, também queremos observar como é um país democrático com estado de direito. Estamos estudando o Japão. Como funciona sua economia, como funciona seu governo?”

Uma placa em chinês diz "Sinto sua falta em Ikebukuro" no distrito de Ikebukuro, popular entre os chineses que vivem no Japão Foto: Eugene Hoshiko/AP

Na última década, Tóquio suavizou sua postura outrora rígida contra a imigração, impulsionada pelas baixas taxas de natalidade e pelo envelhecimento da população. Atualmente, os estrangeiros representam cerca de 2% de sua população de 125 milhões de habitantes. Espera-se que esse número aumente para 12% até 2070, segundo o National Institute of Population and Social Security Research, sediado em Tóquio. Os chineses são os recém-chegados mais numerosos, com 822 mil no ano passado entre os mais de 3 milhões de estrangeiros que vivem no Japão, de acordo com dados do governo. Isso representa um aumento em relação aos 762 mil de um ano atrás e aos 649 mil de uma década atrás. Em 2022, os bloqueios sob as políticas de "covid-19 zero" da China levaram muitos dos jovens ou cidadãos mais abastados do país a sair. Existe até uma palavra-chave para isso: "runxue", usando a palavra inglesa 'run' para evocar a 'fuga' para lugares considerados mais seguros e prósperos.

Para intelectuais como Li e Jia, o Japão oferece mais liberdade do que o governo cada vez mais repressivo do líder chinês Xi Jinping. Mas para outros, como investidores e empresários ricos, o Japão oferece algo mais: proteção à propriedade.

Um relatório da empresa de migração de investimentos Henley & Partners afirma que quase 14 mil milionários deixaram a China no ano passado, o maior número entre todos os países do mundo, sendo o Japão um destino popular. Um dos principais motivadores é a preocupação com a segurança de sua riqueza na China ou em Hong Kong, disse Q. Edward Wang, professor de estudos asiáticos da Rowan University em Glassboro, Nova Jersey.

A proteção da propriedade privada, pedra fundamental de uma sociedade capitalista, não existe na China”, disse Wang.

A desvalorização do iene torna a compra de imóveis e outros ativos locais no Japão uma pechincha.

E, embora a economia japonesa esteja estagnada, a economia da China também está em uma situação difícil, com o setor imobiliário em crise e os preços das ações estão no menor nível desde o fim dos anos 2000.

“Se você está indo ao Japão apenas para economizar seu dinheiro”, disse Wang, “então certamente você aproveitará seu tempo no Japão”.

Os empreendedores da Dot.com estão entre os que estão deixando a China após a repressão do Partido Comunista ao setor de tecnologia, incluindo o bilionário Jack Ma, fundador da gigante do comércio eletrônico Alibaba, que assumiu uma cátedra na Tokyo College, parte da prestigiosa Universidade de Tóquio.

O número de chineses ricos que compraram apartamentos nos arranha-céus de luxo de Tóquio tem sido tão alto que algumas áreas foram apelidadas de “Chinatowns” ou “Digital Chinatowns” - uma homenagem ao trabalho de muitos proprietários em setores de alta tecnologia.

“A vida no Japão é boa”, disse Guo Yu, um engenheiro que se aposentou cedo após trabalhar na ByteDance, a empresa controladora do TikTok.

Guo não se preocupa com política. Ele gosta muito da neve em pó do Japão no inverno e é um “superfã” de suas belas fontes termais. Ele tem casas em Tóquio, bem como perto de uma estação de esqui e de uma fonte termal. Ele tem vários carros, incluindo um Porsche, um Mercedes, um Tesla e um Toyota.

Guo se mantém ocupado com uma nova startup de mídia social em Tóquio e uma agência de viagens especializada em “onsen”, as fontes termais do Japão. A maioria de seus funcionários é chinesa, disse ele.

Assim como Guo, muitos chineses que estão se mudando para o Japão são ricos e educados. Isso é por um bom motivo: O Japão continua não sendo receptivo aos refugiados e a muitos outros tipos de estrangeiros. O governo tem sido estratégico em relação a quem permite que fique, geralmente se concentrando em pessoas para suprir a falta de mão de obra em fábricas, construção e cuidados com idosos.

Du visitou o Japão pela primeira vez quando tinha 26 anos. Não havia intenção de se mudar na época, mas as portas se abriram quando ele foi convidado para se juntar à companhia de balé de Tetsuya Kumakawa com sua esposa Foto: Shuji Kajiyama/AP

“É fundamental que o Japão se torne um país atraente para os talentos estrangeiros para que eles escolham trabalhar aqui”, disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, no início deste ano, anunciando esforços para flexibilizar as rigorosas restrições de imigração do Japão.

Esse tipo de oportunidade é exatamente o que o dançarino de balé chinês Du Hai disse ter encontrado. Em um fim de semana recente, liderando uma turma de uma dúzia de estudantes japoneses em um estúdio no subúrbio de Tóquio, Du demonstrou posições e giros para as mulheres vestidas com collant e sapatilhas de ponta.

Du foi atraído pelo enorme cenário de balé do Japão, repleto de grupos profissionais e dançarinos talentosos, disse ele, mas ficou preocupado com os avisos que recebeu sobre japoneses hostis.

Isso acabou se revelando falso, disse ele com uma risada. Agora, Du está pensando em obter a cidadania japonesa.

“É claro que agora gosto muito de viver no Japão”, disse ele.