Por que é tão difícil para a China consertar sua economia doente

Em 2004, quando a economia da China estava emergindo como uma força global, um grupo de pesquisadores começou a realizar pesquisas em todo o país perguntando aos chineses se eles estavam em melhor situação financeira do que estavam cinco anos antes.

PUBLICIDADE A porcentagem de pessoas que se sentiam mais ricas aumentou quando a pesquisa foi realizada cinco anos depois e novamente em 2014, quando atingiu 77%. No ano passado, quando foi feita a mesma pergunta aos entrevistados, esse número havia caído para 39%. Os resultados dessa pesquisa, intitulada “Getting Ahead in Today’s China: From Optimism to Pessimism” (Como chegar à frente na China de hoje: do otimismo ao pessimismo), mostram uma nova realidade. A economia da China está enfrentando uma crise diferente de qualquer outra desde que abriu sua economia para o mundo há mais de quatro décadas. A recuperação pós-covid, que supostamente traria a economia de volta à vida, foi mais como um gemido.

O aumento das exportações está ajudando a impulsionar o crescimento da China, mas está minando a lucratividade dos principais setores e provocando uma reação negativa dos parceiros comerciais Foto: Qilai Shen/NYT

Há alguns anos, Pequim resolveu livrar sua economia da dependência de um mercado imobiliário superaquecido, um setor que sustentava as economias das famílias, bem como o setor bancário da China e as finanças do governo local. Agora, o setor imobiliário está em crise. As incorporadoras entraram em colapso, deixando para trás enormes dívidas, um rastro de investimentos fracassados, apartamentos não vendidos e empregos perdidos.

Os consumidores chineses, já propensos a economizar muito, tornaram-se ainda mais frugais. As empresas que sofreram o impacto devastador das medidas draconianas da covid cortaram salários e reduziram as contratações. Milhões de graduados universitários que estão entrando no mercado de trabalho enfretam grandes dificuldades e perspectivas ruins. E a população da China diminuiu por dois anos consecutivos. Em um país onde a maioria das pessoas só sabia que a economia cresceria rapidamente e que as condições de vida melhorariam, a confiança está diminuindo.

Sherry Yang abriu sua empresa em 2006 produzindo placas de lojas, outdoors e pôsteres na província de Sichuan, no sudoeste da China. Em poucos anos, as empresas locais estavam fazendo tantos pedidos que Yang tinha 16 funcionários e suas máquinas de impressão funcionavam 24 horas por dia.

Durante anos, os empréstimos feitos pelos governos locais para projetos de construção criaram empregos e demanda no setor de construção Foto: Qilai Shen/NYT

Mas os negócios nunca se recuperaram totalmente após a covid, disse ela. Neste verão, a demanda, que já era fraca, piorou; as vendas em julho caíram 70% em relação ao ano anterior. Yang disse que parecia que todos os setores estavam passando por dificuldades e ninguém estava gastando.

Publicidade

Hoje, Yang tem apenas seis funcionários, muitos dos quais passam o dia olhando para o celular porque não há trabalho suficiente. “Este foi o ano mais difícil desde nossa abertura”, disse ela.

Os gastos do consumidor, que as autoridades chinesas identificaram como um importante impulsionador do crescimento, continuam fracos em toda a economia.

A Alibaba, a maior empresa de comércio eletrônico da China, disse que as vendas no mercado doméstico de compras online caíram 1% na primavera. As vendas de bilheteria dos filmes de verão na China caíram quase pela metade em relação ao ano passado, de acordo com Maoyan, um provedor de dados de entretenimento. O Departamento de Agricultura dos EUA previu em agosto que os consumidores chineses diminuiriam a compra de carne suína e passariam a comprar carne bovina mais barata, devido às pressões econômicas.

Várias empresas estrangeiras que antes corriam para a China para pegar uma maré crescente agora estão se retraindo. No mês passado, a varejista de produtos de beleza Sephora, um braço do grupo francês de luxo LVMH, anunciou que estava cortando empregos devido ao “mercado desafiador”. A IBM está fechando seus dois centros de pesquisa e desenvolvimento na China.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Os formuladores de políticas que tentam reagir são prejudicados porque não podem confiar em uma solução principal que funcionou no passado. Durante anos, os governos locais tomaram dinheiro emprestado para projetos de desenvolvimento espalhafatosos que mantiveram as pessoas trabalhando e o setor de construção em expansão, mesmo que não houvesse uma necessidade real de tanta infraestrutura. Mas a dívida decorrente desses empréstimos, muitas vezes canalizada por meio de canais de financiamento opacos, aumentou para mais de US$ 7 trilhões. Com os investidores já preocupados com o sistema financeiro da China, é improvável que os dias de empréstimos generosos para a infraestrutura retornem tão cedo. O governo chinês sinalizou preocupação ao restringir o acesso aos dados sobre os mercados e a economia. No ano passado, suspendeu a divulgação dos números do desemprego entre os jovens quando esse número atingiu níveis recordes. Ele começou a distribuir as informações novamente este ano, com uma nova metodologia que reduziu os números.

Publicidade

Para reprimir a discussão sobre uma grande crise econômica, as autoridades advertiram alguns economistas para que não fizessem comparações públicas entre os problemas da China e o colapso da bolha imobiliária alimentada por dívidas do Japão na década de 1980, que pesou sobre a economia por décadas.

Entretanto, é difícil ignorar a dívida da China.

Em alta Economia Shoppings Higienópolis e Paulista são colocados à venda, em negócio de cerca de R$ 3 bi Quem é o empresário por trás da Vai de Bet, investigado na operação que prendeu Deolane Bezerra Embora o colapso do setor imobiliário tenha causado muitos danos colaterais, o risco de insolvência é minimizado pelo sistema financeiro rigidamente controlado da China. O perigo é que o governo poderá ter menos recursos fiscais para evitar que as coisas desandem. “As consequências dessa crise fiscal são menos crescimento”, disse Alicia Garcia-Herrero, economista-chefe para a região Ásia-Pacífico do banco de investimentos Natixis. A incerteza econômica fez com que os poupadores chineses e os investidores estrangeiros procurassem lugares seguros para guardar seu dinheiro. Os preços dos imóveis continuam a despencar e as ações chinesas estão tendo um desempenho inferior em comparação com as de praticamente todos os outros países importantes, inclusive Estados Unidos, Japão e Índia. Os fundos estrangeiros se transformaram em vendedores líquidos de ações chinesas em 2024, o que seria a primeira saída anual desde que os dados se tornaram disponíveis, uma década antes. As ações de cerca de 180 empresas chinesas foram retiradas de um índice crítico do mercado de ações desde o início do ano, reduzindo a presença das empresas chinesas nos índices de referência globais. Os investidores recuaram para a segurança do mercado de títulos da China, elevando os preços e reduzindo os rendimentos. Mas mesmo isso tem um risco potencial. Os rendimentos caíram tão drasticamente que o banco central do país agora está preocupado com a possibilidade de deixar os bancos vulneráveis se as taxas de juros subirem no futuro.

Publicidade

Os investidores chineses também investiram em ouro, ajudando os preços a alcançarem níveis recordes.

A China previu que sua economia crescerá cerca de 5% este ano, uma taxa maior do que a maioria das principais economias, embora isso possa estar em dúvida agora. Um aumento recorde nas exportações, inundando o mundo com veículos elétricos, baterias e eletrodomésticos, está alimentando o crescimento econômico da China. Mas o excesso de oferta também está minando a lucratividade dos setores de manufatura de alta tecnologia - segmento que a China esperava que fosse amenizar a redução da atividade econômica por causa do setor imobiliário.

A China minimizou as preocupações econômicas. Em um artigo de opinião publicado em abril na mídia estatal, Jin Ruiting, diretor do Instituto de Economia Internacional da Academia Chinesa de Pesquisa Macroeconômica, disse que a mídia e os políticos ocidentais continuaram a “fazer alarde sobre as flutuações econômicas de curto prazo da China”, enquanto “exageravam unilateralmente os problemas e desafios da economia chinesa”.

Mas os problemas fundamentais permanecem.

Para um grande número de jovens, não há empregos suficientes. Em julho, a taxa de desemprego na China entre os jovens de 16 a 24 anos ultrapassou 17%, contra 13% em junho.

Winnie Chen se formou neste verão com um diploma de auditoria em Nanchang, uma cidade do sudeste da China. Ela fez o exame do serviço público em março, mas não conseguiu um emprego, competindo com centenas de candidatos para cada vaga disponível.

Ela começou a procurar empregos no setor privado. Chen enviou mensagens para 1.229 empresas em um aplicativo de busca de emprego e se candidatou a 119 empregos em contabilidade, comércio eletrônico, mídia social e outros setores. Após dezenas de entrevistas, ela disse que conseguiu algumas ofertas de emprego, mas todas vinham com condições “absurdas”.

Publicidade

Um emprego tinha um salário inicial de US$ 380 (R$ 2.139) por mês, o que ela considerou muito baixo para viver. Outra empresa lhe ofereceu um cargo, mas disse que ela teria de trabalhar nos feriados e não receberia nenhum dia de folga em troca. Ofereceram-lhe uma vaga que lhe disseram ser para maquiadora, mas ela recusou após saber que, na verdade, teria de trabalhar em uma boate.

“Parece que há muitos graduados universitários agora, muitas pessoas, mas poucos empregos”, disse Chen, observando que muitos de seus colegas de classe estavam desempregados. “A economia está em um estado ruim.”