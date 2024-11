Uma das prioridades do governo federal é aumentar a base de exportação no Brasil, de acordo com Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). “Apenas cerca de 1% das empresas brasileiras participam atualmente do mercado exportador”, disse Tatiana, em entrevista ao Estadão. Ela participou do Fórum Estadão Think — Do Brasil para o mundo: Desafios para a nossa inserção global, realizado nesta terça-feira, 12, no salão nobre da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em São Paulo.

Para melhorar este cenário, foi lançada a Política Nacional de Cultura Exportadora (PNCE), um conjunto de medidas com objetivo de incentivar a exportação de produtos e serviços brasileiros. “A PNCE envolve todos os Estados e entidades de apoio para ajudar empresas com potencial e maturidade exportadora a alcançar o mercado externo”, afirma Tatiana.

Segundo a secretária do MDIC, a desburocratização do comércio exterior é outro tema relevante que está no foco do governo. “A facilitação do comércio internacional beneficia todos os exportadores, mas é especialmente vital para pequenas empresas, que enfrentam obstáculos significativos no mercado externo devido à burocracia”, disse.